Vuelta al cole en Málaga: más de 135.000 alumnos regresan a las aulas este 10 de septiembre

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Las claves Generado con IA Más de 135.000 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial regresan a las aulas en Málaga este 10 de septiembre, en 468 centros educativos. El curso escolar en la provincia acoge a un total de 341.490 estudiantes no universitarios, atendidos por 23.692 docentes en 1.237 centros. La plantilla pública se refuerza con 4.309 profesores adicionales, dedicados a necesidades educativas especiales, FP, competencias matemáticas y digitalización. Por primera vez, 31 colegios tendrán una ratio máxima de 22 alumnos por clase en Infantil, medida que se aplicará progresivamente también en Primaria.

Comienza un nuevo curso escolar en la provincia de Málaga. Este jueves, 10 de septiembre, 135.450 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial regresarán a las aulas en 468 centros educativos, dando el pistoletazo de salida a un curso 2026/27 que arrancará de forma escalonada durante todo el mes.

El día 15 llegará el turno de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos, junto con las enseñanzas de Artes Plásticas y los niveles elementales y profesionales de Música y Danza, sumando otros 162.714 estudiantes, según los datos de la Consejería de Educación.

La incorporación se completará el día 21 con el alumnado de Idiomas y de las enseñanzas artísticas superiores —Música, Danza, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Arte Dramático—, 21.621 jóvenes más.

Los más pequeños, los menores de tres años, ya empezaron el pasado día 3. En total, la provincia malagueña recibirá este curso a 341.490 estudiantes de enseñanzas no universitarias, repartidos en 1.237 centros públicos, concertados y privados, y atendidos por 23.692 docentes.

Casi la totalidad del alumnado (el 92,6%) cursa sus estudios en centros sostenidos con fondos públicos: un 73,8% en la red pública y un 18,7% en la concertada.

El nuevo curso confirma el descenso de la natalidad en los últimos años, lo que se traduce en menos niños en las aulas. La provincia pierde 6.148 estudiantes respecto al curso anterior entre Infantil, Primaria y Secundaria, según los datos de Educación.

La plantilla pública malagueña alcanzará este curso los 19.489 profesores, a los que se sumará un refuerzo específico de 4.309 docentes: 2.096 para atención a necesidades educativas especiales y diversidad, 1.216 para ampliar la oferta de Formación Profesional, 705 para refuerzo de competencias matemática y lectora, y 292 destinados a digitalización.

La inversión asociada a este refuerzo asciende a 238 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos, tal y como explican desde la Consejería.

Ratio por clase

A esa cifra se añaden 787 maestros de Primaria, especialistas en Audición y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica, fruto del acuerdo con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT que se aplica ya por segundo año consecutivo. La red concertada, por su parte, incorporará 209 nuevos docentes.

La plantilla de orientadores, maestros de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y Profesionales Técnicos de Integración Social supera ya los 2.500 profesionales en Málaga (2.562), un 52,1% más que en el curso 2018/19.

Una de las principales novedades de este curso llega en Educación Infantil: 31 colegios malagueños estrenarán aulas de tres años con una ratio máxima de 22 alumnos por clase, por debajo de los 25 que marca la ley estatal.

Se trata de la primera vez que Andalucía fija por normativa un límite inferior al general, una medida que se aplicará de forma progresiva también en Primaria y que afecta tanto a la enseñanza pública como a la concertada.

En cuanto a servicios complementarios, la provincia mantiene sus cifras respecto al curso anterior: 311 centros con aula matinal, 387 con comedor escolar y 333 con actividades extraescolares.