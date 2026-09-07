El gasto de las familias de Málaga con las actividades extraescolares en el nuevo curso: hasta 20 euros por hora

Las claves

Las claves Generado con IA El precio de las actividades extraescolares en Málaga oscila entre 10 y 20 euros por hora, según la disciplina elegida. Las clases de refuerzo académico en Málaga cuestan de media 10 euros la hora, por debajo de la media nacional. Las actividades deportivas como natación y tenis alcanzan los 20 euros la hora, situando a Málaga entre las ciudades más caras en este ámbito. El inglés y las matemáticas son las materias extraescolares más demandadas por las familias malagueñas al inicio del curso escolar.

A pocos días del inicio del nuevo curso escolar en Primaria, miles de familias malagueñas afinan el presupuesto para el año lectivo que empieza. Además de los gastos habituales en libros, material y ropa, se le suman las extraescolares que también comienzan durante las próximas semanas.

En Málaga, los precios de este tipo de actividades de refuerzo van desde los 10 euros hasta los 20 euros por hora, según un estudio de la plataforma Tus Clases Particulares.

Una hora de clase de refuerzo en Málaga, ya sea de Primaria, ESO, Bachillerato o materias como Matemáticas, Física o Economía, cuesta de media 10 euros, frente a los 12 euros de la media nacional.

La ciudad comparte el primer puesto del ranking de ciudades más económicas junto a Sevilla, Alicante, Córdoba, Granada y Murcia, muy por debajo de Palma de Mallorca, la más cara del país con 13 euros la hora.

Traducido a la economía doméstica de una familia con un hijo que necesita apoyo escolar: una hora semanal de refuerzo sale por 40 euros al mes, unos 360 euros si se mantiene durante los nueve meses de curso. Si la necesidad es mayor y se contratan dos horas semanales, la factura sube a 80 euros mensuales y 720 euros por curso.

El patrón se invierte por completo en las actividades deportivas. Natación, tenis y pádel se pagan en Málaga a 20 euros la hora de media, exactamente en línea con la media española, pero eso basta para situar a la ciudad como la tercera más cara del país en esta categoría, empatada con Barcelona y Zaragoza, y solo por detrás de Palma de Mallorca (25 €/h) y Madrid (21 €/h), según el estudio de la plataforma.

Dentro de esta cesta, el pádel es la disciplina más accesible en la ciudad (15 €/h), frente a los 20 euros que cuestan tenis y natación. Una hora semanal de deporte extraescolar supone un desembolso de 80 euros al mes y 720 euros por curso completo, el doble que el refuerzo académico con la misma frecuencia.

En música y artes (se engloba piano, guitarra, batería, canto, baile y música en general) el precio medio en Málaga es de 16,25 euros la hora, por debajo de la media nacional (20,5 €/h) y lejos de los 22,5 euros que cuesta en Barcelona o Palma de Mallorca, aunque por encima de Córdoba, la ciudad más barata en esta categoría (12 €/h). Una hora semanal de clases de música cuesta 65 euros al mes, 585 euros al curso.

Los idiomas extraescolares, como inglés y francés, se sitúan en 12 euros la hora en Málaga, un 20% por debajo de la media española. La ciudad empata en este apartado con Alicante y queda por debajo de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, donde una hora cuesta 15 euros. El gasto mensual con una hora semanal es de 48 euros, 432 euros por curso.

Para las familias que combinan refuerzo académico con una actividad extraescolar con una hora de cada una a la semana, el estudio calcula un gasto conjunto de 100 euros al mes y 900 euros por curso, tomando como referencia la mediana real de los 548 anuncios individuales de deporte, música e idiomas registrados en la ciudad (15 euros la hora).

Lo más demandado

Más allá de los precios, el estudio también retrata qué buscaron las familias malagueñas durante el curso 2025/26. El inglés fue la materia más demandada en toda la provincia, con alrededor del 15% de las búsquedas, seguida de Matemáticas, con cerca del 13%. Ya a más distancia se situaron Primaria, Piano, Francés, ESO y español para extranjeros.

Dentro de la propia capital, inglés y matemáticas repiten como las asignaturas líderes, y el pádel se cuela como la tercera actividad más solicitada, según detalla el observatorio de Tus Clases Particulares, que analiza más de 70.000 anuncios publicados en la plataforma y sus precios.

Fuera de la capital, en Fuengirola el inglés pesa especialmente fuerte, mientras que en Benalmádena, Vélez-Málaga o Rincón de la Victoria son las Matemáticas las que se imponen.

El calendario de búsquedas confirma que la demanda se dispara al arrancar el curso, con su pico a mediados de septiembre, cae en Navidad y vuelve a repuntar con fuerza en enero, cuando muchas familias reevalúan las notas del primer trimestre y deciden reforzar.