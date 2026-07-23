La UMA renueva la normativa de evaluación del estudiantado y crea 24 nuevas plazas de profesorado

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga ha aprobado un nuevo reglamento de evaluación del estudiantado que unifica criterios y reconoce el uso de inteligencia artificial como herramienta educativa. El reglamento refuerza la evaluación continua, limita el peso de pruebas únicas al 70% de la nota final e introduce una prueba de autoría para combatir el fraude académico. Se ha renovado el reglamento de enseñanzas propias, incorporando másteres, cursos de especialización, microcredenciales y formación dual con empresas, y reservando plazas para personas con discapacidad. El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de 24 nuevas plazas de profesorado y ha avanzado en la adhesión a clústeres, renovación de comisiones y creación de nuevos títulos formativos.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga se ha reunido en sesión ordinaria para aprobar un paquete de cambios normativos que afectarán a la organización académica del próximo curso, entre ellos un nuevo reglamento de evaluación del alumnado, la reforma de la formación permanente y la convocatoria de nuevas plazas docentes.

Antes de entrar en el orden del día, el rector, Teodomiro López, ha abierto la sesión con una declaración institucional para condenar los dos asesinatos machistas registrados en las últimas horas en la provincia de Málaga. En nombre de toda la comunidad universitaria, ha expresado un rechazo unánime ante estos crímenes y ha querido trasladar su apoyo a las familias de las víctimas.

Uno de los puntos centrales de la reunión ha sido la aprobación del nuevo Reglamento de Evaluación del Estudiantado, una norma que unifica en un único texto los criterios de calificación y de progreso académico que hasta ahora estaban dispersos.

Entre las novedades más destacadas figura el reconocimiento explícito del uso de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

El reglamento también refuerza la evaluación continua como un derecho del estudiantado, estableciendo un límite claro: ninguna prueba aislada podrá suponer más del 70% de la nota final.

La norma incorpora, además, una evaluación compensatoria de carácter excepcional para quienes cumplan determinados requisitos, y regula por primera vez una prueba de autoría, pensada para verificar que un trabajo o examen es realmente obra del estudiante cuando existan sospechas fundadas de fraude académico.

El Consejo también ha dado el visto bueno al nuevo Reglamento de Enseñanzas Propias de Formación Permanente, que viene a sustituir al que estaba en vigor desde 2023 y se adapta a la estructura del recién creado Centro de Formación Permanente de la UMA.

El nuevo texto ordena la oferta de másteres propios, diplomas, cursos de especialización y microcredenciales —certificaciones de menos de 15 créditos ECTS orientadas a actualizar competencias muy concretas—.

Contempla también la posibilidad de formación dual con empresas y entidades externas, fija en 72 el número máximo de estudiantes por grupo y reserva un 5% de las plazas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. La docencia podrá impartirse en modalidad presencial, virtual o híbrida.

Junto a esta reforma, se ha modificado también el reglamento del propio Centro de Formación Permanente y se ha ampliado su catálogo con nuevos títulos: Liderazgo y Oratoria, Implantología Oral, Ortodoncia, Microbiota Vaginal y Endometrial, y Gestión de Museos.

En materia de personal docente, el Consejo ha aprobado la convocatoria de 24 plazas: 23 para Profesorado Ayudante Doctor y una para Profesorado Asociado.

La sesión ha servido también para informar de que, el pasado 20 de julio, la UMA remitió a la Consejería la solicitud para convocar otras 18 plazas de Ayudante Doctor, financiadas con cargo al POD 2024/2025 y que en la actualidad ocupa profesorado sustituto.

El Consejo de Gobierno ha aprobado igualmente la adhesión de la UMA al Clúster Landaluz, el reglamento interno del Instituto Interuniversitario de Investigación en Biorrefinerías, y ha renovado la composición de la Comisión de Igualdad, así como la del Comité y los subcomités éticos de Investigación.