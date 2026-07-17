Gran paso para la investigación en la Universidad de Málaga: consigue 9,5 millones de euros de financiación

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga ha recibido 9,58 millones de euros en financiación para investigación del Plan Nacional de 2025. Esta financiación se repartirá entre 50 proyectos, incluyendo 18 con contratos predoctorales que suman 2,4 millones de euros. Los proyectos están distribuidos en Humanidades y Ciencias Sociales (14), Ingenierías y Arquitectura (22) y Ciencias Experimentales y de la Salud (14). Los proyectos con mayor dotación pertenecen a la Facultad de Ciencias, liderados por José Rodríguez Mirasol y Dolores Fernández Ortuño.

Para que una universidad sea puntera tiene que tener buenos profesores y buenos investigadores. Y la Universidad de Málaga acaba de recibir un buen espaldarazo en materia de investigación.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dentro de la convocatoria del Plan Nacional de 2025, ha concedido a la UMA una financiación de 9,58 millones de euros.

Esa financiación se va a repartir entre 50 proyectos promovidos por la institución malagueña, de los cuales 18 llevan asociados contratos predoctorales que recibirán una financiación concreta de 2,4 millones de euros.

De ese medio centenar de proyectos, 14 corresponden a las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales, 22 son de la rama de las Ingenierías y la Arquitectura y 14 al ámbito de las ciencias experimentales y de la salud.

Desde la UMA subrayan que los dos proyectos que más presupuesto han obtenido corresponden a la Facultad de Ciencias. Por un lado, el dirigido por el investigador del Área de Ingeniería Química José Rodríguez Mirasol, que ha recibido un total de 372.500 euros; y, por otro, el promovido por la científica del Departamento de Microbiología Dolores Fernández Ortuño, con 312.500 euros.

"La UMA consolida su pujante posición en atracción de financiación pública, convirtiéndose en una de las instituciones andaluzas líder, al mantener la cuantía conseguida en esta misma convocatoria altamente competitiva en el año anterior, donde se posicionó como la universidad autonómica con mayor captación relativa de fondos del Plan Nacional de Investigación", indican desde la UMA.