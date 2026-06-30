Comienza la convocatoria extraordinaria de la PAU en Málaga: se presentan más de 2.500 estudiantes

Pruebas de Acceso a la Universidad en Málaga. UMA

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 2.500 estudiantes participan en la convocatoria extraordinaria de la PAU 2026 en Málaga, superando la cifra del año anterior. Las pruebas se celebran entre el 30 de junio y el 2 de julio, todas en el campus de Teatinos. 1.004 alumnos solo realizarán la Fase de Admisión para subir nota, mientras que el resto hará todas las pruebas. Las calificaciones provisionales estarán disponibles el 9 de julio y las revisiones podrán solicitarse del 10 al 14 de julio de forma telemática.

La convocatoria extraordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 arranca este martes 30 de junio en Málaga.

En esta ocasión se presentan un total de 2.514 estudiantes, cifra de aspirantes un poco superior al curso pasado, cuando entregaron su documentación para examinarse 2.235 alumnos.

Las pruebas se llevarán a cabo entre hoy martes 30 de junio y el jueves 2 de julio.

Cabe señalar que del total de preuniversitarios que se presentan en la provincia, 1.004 irán únicamente a la Fase de Admisión, destinada a subir nota, mientras que el resto hará todas las pruebas (Acceso y Admisión).

En cuanto a las sedes, se han constituido tres tribunales, todos ellos en el campus de Teatinos, dado que en la convocatoria extraordinaria no se celebran pruebas en los municipios de la provincia.

Las sedes son la Facultad de Ciencias de la Salud, el Complejo de Estudios Sociales y de Marketing y el Aulario Severo Ochoa.

Los estudiantes que se examinen de todas las asignaturas están citados en su sede el martes 30 a las 7.30 horas. Los que únicamente tengan que hacer la fase de Admisión, no deben ir el primer día, sino que acudirán directamente a su prueba.

Con respecto a las notas, los estudiantes deberán esperar hasta el 9 de julio para conocerlas, a partir de las 9 horas, los alumnos recibirán sus calificaciones provisionales.

La revisión de ejercicios se solicitará de manera telemática entre el 10 de julio (desde las 9.00) y el 14 de julio (hasta las 14.00 horas).