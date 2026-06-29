La Universidad de Málaga recorta su déficit un 58%: de 44,8 a 18,8 millones en solo dos años.

Una imagen del campus de la Universidad de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga ha reducido su déficit estructural un 58% en dos años, pasando de 44,8 a 18,8 millones de euros. La financiación por estudiante de la UMA sigue siendo 495 euros inferior a la media andaluza, aunque la brecha ha disminuido un 38,3% desde 2023. La Junta de Andalucía ha autorizado la convocatoria de 40 nuevas plazas de Catedrático, y la UMA espera autorización para 54 plazas de Titular. Se han aprobado 34 nuevas plazas de profesorado titular, así como el nombramiento de 13 profesores eméritos y la renovación de otros tres.

Las cuentas de 2025 de la Universidad de Málaga han sido presentadas y los datos muestran que la UMA ha reducido en un 58% su déficit estructural en los dos últimos años.

Concretamente, la deuda ha caído de los 44,8 millones de euros en 2023 a 18,8 millones en 2025, según los datos del cierre del ejercicio económico de 2025, dados a conocer por el rector de la UMA, Teodomiro López.

Por otro lado, López ha hecho hincapié en que la financiación por estudiante de la UMA continúa "muy por debajo" de la media del sistema universitario público andaluz.

Así, en 2025, la financiación recibida por la UMA fue 495 euros inferior por estudiante respecto a la media de las universidades públicas de la Comunidad.

Este dato, según el rector, resulta “especialmente relevante”, ya que el déficit estructural de la UMA el año pasado ascendió a 18,8 millones de euros, por lo que, “de haberse situado en la media de financiación, la institución habría cerrado el ejercicio en un equilibrio casi perfecto”.

Pese a esta situación, López ha resaltado que en los últimos ejercicios, la brecha de financiación por estudiante se ha reducido progresivamente: “802 euros en 2023, 638 euros en 2024 y 495 euros en 2025, lo que supone un descenso del 38,3%”.

A esta situación se suma la política de plazas universitarias autorizadas por la administración autonómica impide que la UMA alcance el peso que le correspondería de forma natural dentro del sistema universitario público andaluz.

“Si el peso relativo de los estudiantes de la Universidad de Málaga reflejara el peso relativo de la población de la provincia en Andalucía, la institución contaría con 13.000 mil estudiantes más”, ha añadido López.

De igual forma, ha señalado que la UMA "es también un motor económico para la provincia, que genera actividad, empleo, renta y talento. Contar con un mayor número de estudiantes reforzaría la actividad de sectores vinculados a la vida universitaria y tendría efectos de largo plazo muy beneficiosos para Málaga y su tejido productivo".

40 nuevas plazas de Catedrático

El rector ha anunciado la autorización de la Junta de Andalucía para la convocatoria inmediata de las 40 plazas de Catedrático/a de Universidad, cuya dotación fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de abril.

Tras la recepción de esta autorización preceptiva, las convocatorias se remitirán en los próximos días al Boletín Oficial del Estado.

En cuanto a las 54 plazas de Titular de Universidad, aprobadas en la misma sesión de abril, la Universidad permanece a la espera de la correspondiente autorización de la Junta de Andalucía para poder proceder a su convocatoria.

Nuevas plazas de profesorado titular

En la misma sesión de Consejo de Gobierno se ha acordado la dotación de 34 plazas de profesorado Titular de Universidad.

De ellas, dos se convocarán por el turno de personas con discapacidad y otras dos están destinadas a la estabilización de investigadores posdoctorales con certificación I3/R3. Como es preceptivo, la UMA solicitará a la Junta de Andalucía la correspondiente autorización para la convocatoria de todas las plazas de titular de universidad.

Asimismo, se ha aprobado el nombramiento de 13 profesores/as eméritos/as y la renovación de otros tres.

En el ámbito de la ordenación académica, se aprobaron además distintas vinculaciones y modificaciones de adscripción de asignaturas en grados y másteres, junto con ajustes en programas de doctorado y posgrado. Además, se abordaron cuestiones relativas a investigación, como la designación de la comisión de ética e integridad científica, y diversos asuntos de trámite, entre ellos convenios y procesos electorales en departamentos e institutos.

Al término de la sesión, la Universidad de Málaga ha procedido a la lectura de un manifiesto institucional con motivo del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+.

La lectura fue realizada por la vicerrectora de Igualdad y Política Social, María José Berlanga, el profesor Francisco Lozano, decano de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo; y Jesús Bonil Jiménez, delegado del Rector en Materia de Personal.