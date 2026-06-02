Arranca la PAU en Málaga: más de 9.500 estudiantes realizarán las pruebas para optar a una plaza en la universidad

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 9.500 estudiantes realizan en Málaga la PAU entre el 2 y el 4 de junio para acceder a la universidad. El número de aspirantes crece respecto al año pasado, con 575 alumnos más y 16 sedes repartidas por toda la provincia. Más de 400 vocales correctores, entre profesores universitarios y de institutos, se encargarán de corregir los exámenes. La estructura de pruebas y horarios está organizada por materias y jornadas, siguiendo el sistema de evaluación estrenado el curso pasado.

La PAU arranca este martes en Málaga. Más de 9.500 estudiantes realizarán entre este 2 y 4 de junio los exámenes que le permitirán adquirir la nota necesaria para entrar en la carrera de su elección.

El total de estudiantes que realizarán las pruebas de acceso a la universidad en la provincia es de 9.510. Estos datos quieren decir que se examinarán 575 estudiantes más que el año pasado. Cada uno tiene asignada una de las 16 sedes que hay repartidas por toda la provincia.

Para corregir los exámenes en la Universidad de Málaga habrá más de 400 vocales correctores, entre los que aporta la propia universidad y los que proceden de los institutos.

Del total de aspirantes matriculados este curso en la Universidad de Málaga, 1.540 tan solo optarán a los exámenes de admisión, que son las asignaturas que ponderan (suben nota) para acceder al grado.

En esta convocatoria se continuará desplegando el nuevo sistema de evaluación implantado en la edición del curso pasado, en el que se establecía un enfoque más competencial y unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas.

Las sedes habilitadas en la provincia de Málaga son 16. En Málaga capital, se han dispuesto siete facultades y escuelas del campus de Teatinos: Medicina, Escuela de Ingenierías Industriales, ETSI de Telecomunicación y ETSI de Informática, Ciencias de la Comunicación y Turismo, Psicología y Logopedia, Derecho y Ciencias de la Educación.

Por lo que se refiere a la provincia, hay también nueve institutos. En Vélez-Málaga, la sede será el IES Juan de la Cierva; en Torre del Mar, el IES María Zambrano; en Benalmádena, el IES Arroyo de la Miel; en Antequera, el IES Pintor José María Fernández; en Marbella, el IES Río Verde; en Fuengirola, el IES Fuengirola Nº1; en Estepona, el IES Monterroso; en Ronda, el IES Doctor Rodríguez Delgado y, por último, en Cártama, el IES Valle del Azahar.

Organización de la jornada

En cuanto a cómo va a ser la jornada, los estudiantes están llamados este martes, 2 de junio, a las 7.30 horas, una hora antes del primer examen. En el segundo y tercer día de la prueba, el alumnado deberá acudir con el tiempo de antelación necesario (mínimo media hora antes) al de la franja horaria dispuesta para los exámenes que debe realizar.

Los estudiantes deberán presentar el documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir) y la hoja de las etiquetas con los códigos de barras de las materias de examen, que se les facilitará previamente cuando se efectúe su llamamiento e identificación.

Orden de los exámenes

En la primera jornada los alumnos se examinarán de Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o Historia de la Filosofía y Lengua Extranjera (fase de acceso).

En la segunda, se desarrollarán, según elección, las pruebas de Análisis Musical II, Dibujo Artístico II, Latín II, Matemáticas II y Ciencias Generales. El segundo examen será para Artes Escénicas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Griego II y Dibujo Técnico aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II. Al final de la mañana se celebrarán las pruebas de Física, Coro y Técnica Vocal II, Movimientos Culturales y Artísticos y Empresa y Diseño de Modelos de Negocio.

El tercer día podrán examinarse de Dibujo Técnico II, Biología, Diseño, Geografía e Historia de la Música y la Danza. El segundo examen será para los estudiantes que hayan elegido Lengua Extranjera (fase de admisión), Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Literatura Dramática y Química. El último examen de la mañana será para evaluar Historia del Arte, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II y Fundamentos Artísticos.

La consulta de calificaciones provisionales se podrá hacer el 11 de junio a partir de las 10 de la mañana. La revisión de ejercicios se prolongará desde el del 12 de junio (desde las 9:00 horas) al 16 de junio (hasta las 14:00 horas).