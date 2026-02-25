La Universidad de Málaga inaugura el FinTech Lab para acercar la formación financiera a la realidad profesional

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad de Málaga ha inaugurado el FinTech Lab, un espacio formativo impulsado por la Cátedra FinTech junto a la Facultad de Ciencias Económicas y TradingView. El laboratorio busca reducir la distancia entre la formación académica y las demandas de la industria financiera, potenciando competencias prácticas y tecnológicas. Los estudiantes podrán practicar con herramientas profesionales y simular condiciones reales de mercado, desarrollando habilidades clave como análisis técnico y gestión del riesgo. El FinTech Lab también aspira a ser un punto de encuentro entre universidad y empresa, favoreciendo la transferencia de conocimiento y el contacto directo con el entorno profesional.

La Universidad de Málaga ha puesto en marcha un nuevo espacio formativo: el FinTech Lab, impulsado por la Cátedra FinTech en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la tecnológica TradingView.

La presentación oficial, celebrada este 24 de febrero, ha reunido a más de 150 asistentes entre estudiantes, profesores e integrantes del sector financiero y tecnológico.

La iniciativa nace con el objetivo de reducir la distancia entre la formación académica y las necesidades reales de la industria financiera, en un contexto marcado por la digitalización y la creciente demanda de perfiles especializados en análisis de datos, mercados y tecnología aplicada a las finanzas.

La decana de la Facultad, Ana José Cisneros, ha destacado la importancia de crear entornos que permitan al alumnado desarrollar competencias prácticas más allá de la teoría.

En la misma línea, el director de la Cátedra FinTech, Jesús Molina, ha subrayado que el laboratorio permitirá trabajar con herramientas profesionales utilizadas en el ámbito internacional, facilitando una preparación más alineada con las exigencias del mercado laboral.

La jornada también ha contado con la participación de Josep Pocalles, en representación de TradingView, quien puso en valor la colaboración entre el ámbito académico y el tecnológico como una vía esencial para preparar a los futuros profesionales del sector financiero.

El FinTech Lab permitirá a los estudiantes acceder a entornos que simulan condiciones reales de mercado, donde podrán desarrollar habilidades como el análisis técnico, la interpretación de gráficos financieros, la gestión del riesgo y la toma de decisiones basada en datos.

Estas competencias son cada vez más demandadas en un ecosistema financiero en plena transformación, donde la tecnología desempeña un papel central.

Además de su dimensión formativa, el nuevo laboratorio aspira a convertirse en un punto de encuentro entre universidad y empresa, favoreciendo la transferencia de conocimiento y el contacto directo con el entorno profesional.

Según indicaron desde la cátedra, la participación del evento refleja el creciente interés por la tecnología financiera y confirma la necesidad de adaptar el modelo educativo a los cambios que atraviesa el sector.

Con esta iniciativa, la Universidad de Málaga refuerza su posicionamiento como un actor activo en la formación de talento especializado y en el impulso de la innovación aplicada a las finanzas.