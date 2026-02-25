La UMA impulsa un nuevo instituto de investigación: estudiará los grandes cambios sociales, políticos y económicos
El INSEI buscará superar la tradicional división entre Humanidades y Ciencias Sociales y reivindicar su utilidad para entender fenómenos como la desigualdad, la crisis ecológica, las migraciones o la sociedad digital.
La Universidad de Málaga crea el Instituto Emergente de Investigación (INSEI) para analizar los grandes cambios sociales, políticos y económicos del siglo XXI.
El INSEI apuesta por superar la división entre Humanidades y Ciencias Sociales y centra su investigación en sociedades, estados y estudios internacionales.
El instituto implicará a la ciudadanía en proyectos de investigación y buscará colaboración con agentes sociales, administraciones y el tercer sector.
El programa prevé actividades internacionales, formación avanzada, microcredenciales y títulos de experto, así como una estrategia para captar fondos públicos y privados.
La Universidad de Málaga da luz verde a la creación de un nuevo instituto de investigación. Se trata del Instituto Emergente de Investigación sobre Sociedades, Estados y Estudios Internacionales (INSEI), que busca convertirse en referencia en el análisis interdisciplinar de las grandes transformaciones sociales, políticas y económicas del siglo XXI.
El proyecto quiere superar la tradicional división entre Humanidades y Ciencias Sociales y reivindicar su utilidad para entender fenómenos como la desigualdad, la crisis ecológica, las migraciones o la sociedad digital, según se indica en el documento de creación, aprobado en el Consejo de Gobierno de la UMA de este mes de febrero.
El INSEI nace de la premisa de que estudiar a la humanidad exige una mirada global que combine historia, derecho, sociología, ciencia política, antropología, arqueología, economía o estudios culturales. La memoria subraya que la separación entre ciencias sociales y humanidades es, sobre todo, metodológica y que hoy está superada en la práctica investigadora, donde los préstamos conceptuales y técnicos son constantes.
El instituto se organizará en torno a tres grandes líneas de investigación: Sociedades, Estados y Estudios internacionales.
La propuesta fija cuatro grandes objetivos generales: superar la atomización del conocimiento, orientar la investigación a cuestionarios conjuntos, promover la investigación aplicada y fomentar la ciencia ciudadana.
La ciencia ciudadana ocupa un lugar central: se plantea implicar de forma voluntaria a la población en proyectos de investigación, no solo como receptora de resultados, sino como participante activa en la generación de datos y diagnósticos.
El instituto buscará espacios de encuentro con agentes sociales, administraciones y tercer sector para adaptar la investigación a necesidades reales y mejorar la eficacia de las políticas públicas.
En el plano más concreto, el INSEI se centrará en cuatro áreas geográficas donde su equipo ya tiene experiencia y redes consolidadas: Europa, Iberoamérica, mundo árabo-musulmán y Asia Oriental. Desde Málaga, se reivindica la posición geoestratégica de la provincia como nodo de comunicaciones y laboratorio de dinámicas económicas, sociales y culturales globales.
El núcleo impulsor del INSEI lo forman profesores e investigadores de Historia, Derecho, Sociología, Antropología, Arqueología, Filología, Historia del Arte y Estudios Internacionales de la UMA, con una dilatada trayectoria en proyectos competitivos nacionales e internacionales, redes temáticas y contratos de transferencia.
Programa
El programa cuatrienal de actividades (2025‑2029) detalla los pasos para consolidar el instituto: elaboración de normativa interna, elección de órganos de gobierno, creación de un grupo PAIDI y de una red de investigación propia, celebración de un primer workshop internacional y de un congreso, y acuerdos de colaboración con universidades españolas y extranjeras.
En paralelo, se prevé el desarrollo de una web, presencia en redes sociales, una revista o colección de estudios en abierto y una participación activa en iniciativas de ciencia abierta como la Semana de la Ciencia o La Noche de los Investigadores.
El INSEI quiere ser también una plataforma de formación avanzada y captación de talento joven. La memoria plantea seminarios metodológicos para programas de doctorado, promoción de tesis interdisciplinares y un Programa de Formación e Iniciación Universitaria (PFIU) dirigido a estudiantes preuniversitarios, en colaboración con institutos de secundaria.
Además, se propone el diseño de microcredenciales como “Análisis interdisciplinar de conflictos” o “Narrativas y transformación de conflictos”, y títulos de experto, entre ellos un “Experto en Internacionalización con Corea” de 15 ECTS, centrado en economía, cultura empresarial y negociación transcultural con ese país.
El proyecto incluye un reglamento de funcionamiento interno que define al INSEI como instituto de investigación emergente de la UMA, integrado en el marco regulatorio de la universidad y del sistema universitario.
Se prevén un Consejo del Instituto, Dirección, Subdirección, Secretaría y varias coordinaciones (por áreas temáticas y por ciencia abierta y transferencia), así como distintas categorías de miembros, desde PDI y doctorandos hasta colaboradores externos e investigadores honorarios.
En el terreno económico, la memoria detalla la capacidad previa de atracción de fondos del equipo y traza una estrategia para captar recursos nacionales, autonómicos, europeos y de fundaciones privadas.