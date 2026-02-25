La UMA impulsa un nuevo instituto de investigación: estudiará los grandes cambios sociales, políticos y económicos

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad de Málaga crea el Instituto Emergente de Investigación (INSEI) para analizar los grandes cambios sociales, políticos y económicos del siglo XXI. El INSEI apuesta por superar la división entre Humanidades y Ciencias Sociales y centra su investigación en sociedades, estados y estudios internacionales. El instituto implicará a la ciudadanía en proyectos de investigación y buscará colaboración con agentes sociales, administraciones y el tercer sector. El programa prevé actividades internacionales, formación avanzada, microcredenciales y títulos de experto, así como una estrategia para captar fondos públicos y privados.

La Universidad de Málaga da luz verde a la creación de un nuevo instituto de investigación. Se trata del Instituto Emergente de Investigación sobre Sociedades, Estados y Estudios Internacionales (INSEI), que busca convertirse en referencia en el análisis interdisciplinar de las grandes transformaciones sociales, políticas y económicas del siglo XXI.

El proyecto quiere superar la tradicional división entre Humanidades y Ciencias Sociales y reivindicar su utilidad para entender fenómenos como la desigualdad, la crisis ecológica, las migraciones o la sociedad digital, según se indica en el documento de creación, aprobado en el Consejo de Gobierno de la UMA de este mes de febrero.​

El INSEI nace de la premisa de que estudiar a la humanidad exige una mirada global que combine historia, derecho, sociología, ciencia política, antropología, arqueología, economía o estudios culturales. La memoria subraya que la separación entre ciencias sociales y humanidades es, sobre todo, metodológica y que hoy está superada en la práctica investigadora, donde los préstamos conceptuales y técnicos son constantes.

​El instituto se organizará en torno a tres grandes líneas de investigación: Sociedades, Estados y Estudios internacionales. ​

La propuesta fija cuatro grandes objetivos generales: superar la atomización del conocimiento, orientar la investigación a cuestionarios conjuntos, promover la investigación aplicada y fomentar la ciencia ciudadana.

La ciencia ciudadana ocupa un lugar central: se plantea implicar de forma voluntaria a la población en proyectos de investigación, no solo como receptora de resultados, sino como participante activa en la generación de datos y diagnósticos.

El instituto buscará espacios de encuentro con agentes sociales, administraciones y tercer sector para adaptar la investigación a necesidades reales y mejorar la eficacia de las políticas públicas.​

En el plano más concreto, el INSEI se centrará en cuatro áreas geográficas donde su equipo ya tiene experiencia y redes consolidadas: Europa, Iberoamérica, mundo árabo-musulmán y Asia Oriental. Desde Málaga, se reivindica la posición geoestratégica de la provincia como nodo de comunicaciones y laboratorio de dinámicas económicas, sociales y culturales globales.​

El núcleo impulsor del INSEI lo forman profesores e investigadores de Historia, Derecho, Sociología, Antropología, Arqueología, Filología, Historia del Arte y Estudios Internacionales de la UMA, con una dilatada trayectoria en proyectos competitivos nacionales e internacionales, redes temáticas y contratos de transferencia.

Programa

El programa cuatrienal de actividades (2025‑2029) detalla los pasos para consolidar el instituto: elaboración de normativa interna, elección de órganos de gobierno, creación de un grupo PAIDI y de una red de investigación propia, celebración de un primer workshop internacional y de un congreso, y acuerdos de colaboración con universidades españolas y extranjeras.

En paralelo, se prevé el desarrollo de una web, presencia en redes sociales, una revista o colección de estudios en abierto y una participación activa en iniciativas de ciencia abierta como la Semana de la Ciencia o La Noche de los Investigadores.​

El INSEI quiere ser también una plataforma de formación avanzada y captación de talento joven. La memoria plantea seminarios metodológicos para programas de doctorado, promoción de tesis interdisciplinares y un Programa de Formación e Iniciación Universitaria (PFIU) dirigido a estudiantes preuniversitarios, en colaboración con institutos de secundaria.​

Además, se propone el diseño de microcredenciales como “Análisis interdisciplinar de conflictos” o “Narrativas y transformación de conflictos”, y títulos de experto, entre ellos un “Experto en Internacionalización con Corea” de 15 ECTS, centrado en economía, cultura empresarial y negociación transcultural con ese país. ​

El proyecto incluye un reglamento de funcionamiento interno que define al INSEI como instituto de investigación emergente de la UMA, integrado en el marco regulatorio de la universidad y del sistema universitario.

Se prevén un Consejo del Instituto, Dirección, Subdirección, Secretaría y varias coordinaciones (por áreas temáticas y por ciencia abierta y transferencia), así como distintas categorías de miembros, desde PDI y doctorandos hasta colaboradores externos e investigadores honorarios.​

En el terreno económico, la memoria detalla la capacidad previa de atracción de fondos del equipo y traza una estrategia para captar recursos nacionales, autonómicos, europeos y de fundaciones privadas.