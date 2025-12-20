Confirmado por la Junta de Andalucía: 622 centros educativos de Málaga recibirán 6,2 millones para mejoras

La Junta de Andalucía ha dado luz verde a la segunda fase del plan Mejora tu centro, una iniciativa que apuesta por la autonomía de los centros y la gestión directa de los recursos para atender necesidades de mantenimiento, equipamiento y mejora de las condiciones educativas.

En Málaga, este plan supondrá una nueva inyección económica de 6.219.755,18 euros, según ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional tras su aprobación el pasado martes en el Consejo de Gobierno.

En total, 622 centros —entre colegios, institutos, conservatorios, escuelas oficiales de idiomas, escuelas superiores y residencias escolares— se beneficiarán de estos fondos, financiados íntegramente con recursos autonómicos y destinados a la modernización y mejora de las instalaciones.

Esta nueva dotación se suma a los 9.349.684,5 euros ya transferidos en la primera fase del plan, centrada en actuaciones para mejorar el confort térmico de los centros.

De este modo, la inversión destinada a los centros docentes públicos de Málaga en el presente curso supera los 15,55 millones de euros, dentro de un presupuesto global de 93,5 millones para toda Andalucía.

Las actuaciones previstas en esta segunda fase se articulan en tres grandes bloques. El principal concentra 4.929.774,78 euros, que se destinarán a mejorar las condiciones de habitabilidad, funcionalidad y calidad educativa de los centros.

Estas intervenciones incluyen obras en accesos, cerramientos, fachadas y cubiertas, así como la adecuación de espacios, instalaciones, pintura, rotulación, sistemas de comunicación, instalaciones sanitarias y medidas de seguridad, entre otras.

Además, esta línea de actuación contribuirá a dinamizar la economía local mediante la contratación de pequeñas obras y servicios vinculados al tejido empresarial de cada municipio y comarca. Podrán acogerse a estos fondos 184 centros de Educación Secundaria, residencias escolares, centros de enseñanzas de régimen especial y escuelas infantiles de primer ciclo.

Un segundo bloque contempla 1.199.230,40 euros para la adquisición de material académico y educativo. En este caso, los beneficiarios serán 433 centros, entre ellos conservatorios elementales de Música, centros y secciones de Educación Permanente, colegios de Educación Infantil y Primaria y centros específicos de Educación Especial.

A ello se añade una partida específica de 90.750 euros destinada a la renovación y compra de instrumentos musicales para los cuatro conservatorios profesionales y el Conservatorio Superior de Música.

El modelo de ejecución del plan se basa en la transferencia directa de los fondos a los centros docentes, garantizando así su autonomía en la gestión.

Las cantidades asignadas se ingresarán en las cuentas de gastos de funcionamiento de cada centro antes de que finalice 2025. Previamente, las propuestas deberán ser validadas por las delegaciones territoriales de la Consejería, mientras que la Inspección Educativa se encargará del asesoramiento y la supervisión de su desarrollo.

Todas las actuaciones financiadas deberán estar concluidas antes del 30 de septiembre de 2026.