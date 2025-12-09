La UMA refuerza la formación digital con dos nuevos másteres 'tech': redes avanzadas y ciberseguridad

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Málaga. UMA

La demanda de especialistas en tecnología y seguridad digital es cada vez mayor en el sector. Por ello, las universidades buscan incorporar nuevos estudios que den respuesta a las necesidades de las empresas. En el caso de la Universidad de Málaga, este curso 2025/2026 ha estrenado dos nuevos másteres relacionados con esta especialización.

Estos dos nuevos títulos oficiales son el Máster Universitario en Tecnologías para el Mundo Conectado y el Máster Universitario en Ciberseguridad. Ambos planes de estudios han sido refrendados por la Junta de Andalucía tras su publicación en el BOJA el pasado 2 de diciembre.

Con 60 créditos ECTS cada uno, nacen con vocación de responder a dos caras de la misma realidad: la expansión de las infraestructuras digitales y la necesidad urgente de protegerlas.

El Máster en Tecnologías para el Mundo Conectado está orientado a formar especialistas capaces de diseñar, desplegar y optimizar las redes y sistemas que sostienen la sociedad hiperconectada: comunicaciones ópticas, radiocomunicaciones, redes móviles de última generación y procesado avanzado de señales.

El plan combina asignaturas obligatorias con un amplio bloque de optativas y laboratorios, de modo que el estudiantado pueda profundizar en campos como la fotónica integrada, las comunicaciones espaciales, las redes celulares avanzadas o el software para ingeniería.​

El Máster en Ciberseguridad, por su parte, sitúa el foco en la defensa del ciberespacio, desde las infraestructuras físicas hasta las aplicaciones y servicios de nueva generación.

El bloque obligatorio aborda cuestiones como la seguridad en computación cuántica, la auditoría y análisis de riesgos, la ciberinteligencia y ciberdefensa, la seguridad en DevOps y en sistemas hardware y ciberfísicos.

A ello se suman optativas sobre análisis de malware, desarrollo de software seguro, gestión de incidentes y técnicas de pentesting y análisis forense.​

El programa de Ciberseguridad incorpora, además del itinerario general, una “mención dual” basada en formación en alternancia, que permite al estudiantado combinar la formación académica con la inmersión en empresas y organizaciones del sector.

En paralelo, el máster en Tecnologías para el Mundo Conectado refuerza su componente práctico mediante laboratorios especializados e iniciativas de innovación tecnológica, apoyadas en el uso de inteligencia artificial aplicada a las comunicaciones.​