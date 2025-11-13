El campus executive de Opplus concluye el año con una jornada dedicada a la innovación agroindustrial

Las claves nuevo Generado con IA Opplus concluyó su Campus Executive 2025 con una jornada dedicada a la digitalización del sector agroindustrial, reuniendo a expertos de Areté Iberia, Grupo Cajamar y la Universidad de Málaga. Las conferencias abordaron temas como la evolución de la agricultura hacia modelos autónomos, el uso del marketing intelligence para prever tendencias de mercado y la aplicación de gemelos digitales en la agricultura 5.0. Se destacó la importancia de innovar frente al cambio climático y la necesidad de optimizar procesos para lograr una transformación tecnológica eficaz en el sector agroindustrial. El evento incluyó un espacio de networking para fomentar la colaboración y el intercambio de ideas entre los asistentes del entorno agroindustrial.

Opplus ha cerrado este jueves el ciclo de su Campus Executive 2025 con un encuentro centrado en la digitalización del sector agroindustrial.

La sesión ha incluido diversas conferencias y una mesa redonda en torno a los avances tecnológicos aplicados al campo. Han participado expertos de compañías e instituciones como Areté Iberia, Grupo Cajamar y la Universidad de Málaga.

Joaquín Ortega, director de la Escuela de Ingenierías Industriales de la UMA, abrió la jornada repasando la evolución de la agricultura hacia modelos más autónomos y predictivos.

José Vicente Mateos, Country Manager de Areté Iberia, expuso la utilidad del marketing intelligence para interpretar la volatilidad de los precios agrícolas y anticipar tendencias de mercado mediante modelos estadísticos.

El catedrático Víctor Fernando Muñoz presentó el proyecto Agrobotics-Ditwins, basado en gemelos digitales para fomentar la robótica y la sostenibilidad en la agricultura 5.0, donde la tecnología se adapta a las personas.

Jesús Regodón, del Grupo Cajamar, subrayó la necesidad de innovar frente a los retos del cambio climático y el aumento de la productividad agraria, tanto en procesos como en modelos de negocio.

Por último, Ana Sánchez, directora de Transformación de Opplus, concluyó el encuentro destacando la importancia de optimizar procesos para lograr una transformación tecnológica eficaz en el sector.

La jornada finalizó con un espacio de networking que permitió a los asistentes compartir ideas, establecer sinergias y debatir nuevas oportunidades de colaboración en el entorno agroindustrial.