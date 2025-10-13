El Gobierno financia con 795.000 euros 53 plazas del Grado en Medicina en la Universidad de Málaga

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones por un total de 795.000 euros a la Universidad de Málaga, con el objetivo de paliar el déficit de médicos en el sistema sanitario.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Málaga, la ayuda permitirá financiar tanto el incremento de 26 plazas en primer curso en el Grado en Medicina como el mantenimiento de 21 plazas en segundo que ya fueron ampliadas en años anteriores.

Además, se incorporan seis nuevas plazas en tercer curso, contempladas en el nuevo decreto, que completan las 53 financiadas en Málaga.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado que la medida responde a la falta de médicos en la provincia, especialmente en especialidades como Medicina Familiar y Comunitaria.

“El Gobierno de España apuesta por la universidad pública, que es la principal garantía de que la mayoría social tenga acceso a una educación de calidad”, ha señalado Salas, quien ha recordado que “cada euro invertido en las universidades públicas genera cinco euros en facturación y casi tres euros en el PIB”.

Asimismo, ha pedido a la Junta de Andalucía que cumpla con sus compromisos de financiación con las universidades públicas andaluzas, a las que califica como “motor de desarrollo y generación de conocimiento”.

El Ministerio de Sanidad ha detectado en sus estudios de oferta y necesidad un desajuste entre los egresados de Medicina y las plazas MIR ofertadas en la Formación Sanitaria Especializada, lo que evidencia la falta estructural de profesionales en el Sistema Nacional de Salud.

La medida aprobada en el Consejo de Ministros forma parte de un paquete más amplio a nivel estatal, que contempla 1.783 plazas de Medicina subvencionadas en universidades públicas, con una inversión total de 26,7 millones de euros. En Andalucía, en concreto, se financiarán 370 plazas entre nuevos ingresos y ampliaciones de cursos ya en marcha.