Andrea Moreno, la mejor nota de Selectividad 2025 en Málaga: "No hay que tener miedo a las mates ni a programar"

Andrea Moreno es la estudiante que ha conseguido la calificación más alta en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) este 2025 en la provincia de Málaga. Un 13,970 sobre 14, que le permite acceder a los estudios que quiera. Tras un proceso de reflexión, la joven rondeña ha decidido apostar por una de las carreras con más salidas laborales y con la nota de corte más alta en toda España.

La joven, que ha estudiado el Bachillerato de Ciencias en su rama tecnológica, ha sacado una calificación de 10 en todos los exámenes de la PAU, menos en Matemáticas, donde la nota ha sido de 9,9.

Ahora comienza una nueva etapa con mucha ilusión: estudiará el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad de Granada, según explica a este periódico. "He elegido esta carrera porque de pequeña hice algunos cursos de programación y me gustaron mucho”, cuenta.

Aunque durante el Bachillerato no pudo cursar ninguna asignatura relacionada con la programación, tenía claro que quería volver a ese mundo. Y si algo ha tenido claro siempre, es que le encantan las Matemáticas.

"Es una asignatura que me ha encantado desde siempre", explica. "Además, tengo familia que ya han estudiado el grado de Matemáticas, así que sabía que quería hacer algo relacionado con eso. Cuando vi este doble grado, me llamó mucho la atención, y como he conseguido la nota, al final me he decidido", detalla.

También lo tuvo claro en cuanto a la ciudad: "Granada es una ciudad que conozco mucho, tengo allí familia y tenía muchas ganas de estudiar allí. Todo el mundo dice que es una ciudad genial para estudiar, que hay muy buen ambiente y gente muy buena".

Nota de corte

Este año, el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas en la UGR ha obtenido una nota de corte de 13,128. Según los datos de la Universidad, se encuentra entre las más altas en tercer lugar, por detrás del doble grado de Matemáticas y Física y el grado en Medicina.

A quienes estén dudando sobre si optar por carreras como la suya, les lanza un mensaje claro: "Les diría que no tengan miedo. Es verdad que desde fuera puede parecer una carrera complicada, por el tema de las mates y la programación, pero no hay que dejarse intimidar. Si realmente te gusta, te debes arriesgar. Además, es una carrera con muchas salidas", cuenta.

Para los que se enfrentan a Bachillerato y a la Selectividad en próximos años, también ofrece un consejo sincero: "Que se esfuercen desde el principio, durante Bachillerato y en la Selectividad. Aunque a veces cueste, todo ese trabajo hace que te sientas muy orgulloso de lo que puedes conseguir".