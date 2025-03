Dos centros educativos de Málaga ganan el concurso escolar de la ONCE en Andalucía

El concurso escolar del Grupo Social ONCE en Andalucía tiene dos ganadores malagueños. La 41º edición de este evento reflexiona y trabaja sobre los efectos negatios de la soledad no deseada, especialmente en las personas con discapacidad.

4.939 escolares de 363 centros educativos públicos, privados y concertados de Andalucía han participado en esta cita, con 1.139 grupos de trabajo bajo la coordinación de 413 profesionales de la educación.

Los colegios ganadores han sido el Juan XXIII de Caniles (Granada), Novaschool Añoreta de Rincón de la Victoria (Málaga), y el IES Antonio Gala de Alhaurín el Grande (Málaga), en diferentes categorías.

En la Categoría A (3º y 4º de Primaria) el ganador ha resultado el colegio Juan XXIII de Caniles (Granada) por su trabajo titulado ‘Patios inclusivos’, presentado por el grupo de 4ºB de 4º de Primaria, integrado por 15 alumnos, que ha estado coordinado por la profesora María del Mar Galera. El escudo representa la unidad como un gran puzle donde no puede faltar ninguna pieza. “Está en nuestras manos que ningún niño o niña este en ningún recreo ni actividad solo”, comentan en su presentación.

En la Categoría B (5º y 6º de Primaria) ha ganado el centro Novaschool Añoreta de Rincón de la Victoria (Málaga), el grupo C de 5º de Primaria formado por 25 alumnos que ha coordinado Adrián Díaz con el proyecto ‘La orquesta mundial’, que busca que todos los participantes, sin importar su discapacidad, puedan disfrutar de un juego basado en la adivinanza del director de orquesta.

Y en la Categoría C (1º y 2º de la ESO y FP) el ganador ha sido el IES Antonio Gala de Alhaurín el Grande (Málaga) grupo BE de 4º de la ESO, integrado por 29 alumnos coordinados por el profesor Diego José López, con el proyecto ‘El hilo que nos une’.

Escudo contra la soledad

La participación de este año ha sido por aulas completas y, tras el entrenamiento emocional en el aula con los recursos didácticos, tanto físicos como digitales, los participantes han creado su propio escudo contra la soledad, en el que han plasmado los valores de su equipo. Además han diseñado una actividad que, siendo accesible, incluya a toda la clase compuesta por alumnado con y sin discapacidad.

La propuesta de esta edición se ha desarrollado en base a sesiones informativas con un equipo multidisciplinar de psicólogos especializados en población infantil y jóvenes del Centro de Recursos Educativos de la ONCE de Madrid y al informe sobre juventud y soledad no deseada en España de Fundación ONCE.

Creatividad

El jurado ha valorado de forma especial la creatividad del escudo; la originalidad y adaptabilidad de la actividad para que cualquier persona (con o sin discapacidad) pueda participar en ella, y que los trabajos presentados sean accesibles para todas las personas.

El jurado, reunido este miércoles en Sevilla y presidido por el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha estado compuesto por la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet; la directora pedagógica del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla, Carmen de Miguel; el delegado de ‘Ayuda en Acción’ en Andalucía, José Manuel Román; y la directora del programa ‘Solidarios’ de Canal Sur TV, María Jesús Azov.

Tras este fallo autonómico, los trabajos serán evaluados por el jurado nacional (mes de abril), cuyas deliberaciones se darán a conocer según se vayan produciendo. Los grupos vencedores en la fase autonómica y los finalistas de la categoría E, tanto escolares como docentes, recibirán como premio la exclusiva camiseta oficial del equipo de la “Liga contra la Soledad No Deseada”. También optarán al premio de votación popular que será un smartwatch.

Además, con el fin de premiar a los docentes, se llevará a cabo un sorteo exclusivo en el que podrán ganar una tablet. Las aulas ganadoras del premio nacional de cada categoría podrán hacer realidad el gimnasio emocional en su colegio, una jornada en la que desarrollarán varias actividades gamificadas.