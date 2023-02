Uniscopio, la plataforma malagueña que te ayuda a elegir Universidad: más de 3.500 programas de grados

Si eres un estudiante de secundaria o estás pensando en cambiar de carrera, elegir una universidad puede ser una tarea abrumadora. Hay muchas opciones, y cada una tiene diferentes requisitos, programas y costos. Para facilitar esta decisión, Javier Ríos y Gema Osuna fundaron Uniscopio en 2019, una plataforma digital made in Málaga que ofrece información útil y completa sobre programas universitarios, alojamiento y becas.

En conversación con EL ESPAÑOL de Málaga, Javier Ríos explica que su iniciativa nació de la necesidad de centralizar la información sobre la universidad y cómo han estado trabajando para ayudar a los estudiantes en su camino hacia la educación superior.

"En 2019 notábamos que había desinformación y la información que había estaba descentralizada", señala. Los datos relevantes estaban dispersos en diferentes sitios web, lo que dificultaba a los estudiantes el acceso a toda la información que necesitaban. Ríos y Osuna querían simplificar el proceso y ofrecer una plataforma donde los estudiantes pudieran encontrar todo lo que necesitaban en un solo lugar.

Desde entonces, Uniscopio se ha centrado en proporcionar información general sobre cómo acceder a la universidad, aspectos técnicos y respuestas a preguntas comunes de los estudiantes. También ofrecen un blog para agregar contenido y noticias.

"Hasta 2021 no fue que realmente dimos el paso de añadir gran parte del contenido", afirma Ríos. En los dos últimos años han expandido la plataforma para incluir más de 3.500 programas de grado en su buscador y más de 500 opciones de alojamiento universitario. Además, ofrecen un servicio de asesoramiento gratuito a través de chat, teléfono móvil, WhatsApp o correo electrónico: "Atendemos individualmente e incluso telefónicamente sin coste".

La plataforma está disponible para estudiantes, padres y orientadores de forma gratuita; y busca, ante todo, ser una herramienta valiosa para aquellos que buscan información precisa y actualizada sobre programas universitarios. Los ingresos entran por otro lado, de centros universitarios y otros institutos que pagan "una pequeña cantidad" a cambio de visibilidad.

"Desde el primer momento lo hemos conseguido monetizar, pero lo de rentable... no lo sé todavía", relata con humor el cofundador de Uniscopio. Javier Ríos argumenta el enfoque principal de la plataforma está en que sea un buen producto para el usuario y no tanto en su comercialización: "No va a aparecer siempre en tus búsquedas el mismo centro, que es el que más paga. Hemos buscado siempre la esencia de que el contenido sea veraz y sea útil", dice Ríos, que mantiene que los resultados se muestran de forma aleatoria o con un pequeño sistema que organiza la información adaptándose al usuario.

"A los inversores les interesa mucho la escalabilidad que tenga la plataforma (es decir, que pueda crecer muy rápido). Nosotros siempre lo hemos enfocado más en ir poco a poco", relata Ríos, que también cuenta que —aunque nunca han hecho un "interés real" en buscarlos— han tenido algunas conversaciones con inversores.

Eso no ha impedido la sostenibilidad y el crecimiento del equipo, que varía entre cuatro o cinco personas trabajando en remoto según el momento. Además, entre 2019 y 2020 formaron parte de la incubadora La Farola y tienen "buena relación" con la Universidad de Málaga, que en algunos aspectos les ha guiado.

Actualmente, ya tiene también información académica de las principales ciudades de Europa e incluso de algunos países de Estados Unidos, China y Japón. Además cuentan con referencias de alojamiento en Reino Unidos, Portugal, Países Bajos, Alemania o Italia.

Y, en cuanto a los planes futuros de la plataforma, Ríos señala que su objetivo para este 2023 es centrarse en añdir programas de posgrado y máster, además de ampliar la página a otros idiomas. "Nuestro objetivo para el futuro, no sé cuándo, es tener la página también en inglés", prevé.

