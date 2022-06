Dónde, cuándo y cómo será la selectividad 2022 en Málaga: horario, sedes y procedimiento de la PEvAU

La celebración de la Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad (PEvAU) -tradicionalmente llamada Selectividad- se celebrará la próxima semana y para ella se han matriculado 8.690 aspirantes en Málaga, 371 más que el curso pasado, de los que 5.161 son mujeres (59,39%) y el resto, hombres, según las estadísticas provisionales elaboradas por el Vicerrectorado de Estudiantes de la UMA, una vez recibidos los datos de los centros de Bachillerato.

Este año, al igual que los dos pasados, las circunstancias derivadas de la pandemia y la nueva composición de los exámenes (con una única propuesta de prueba por asignatura y un mayor número de preguntas para elegir) han animado también a la participación.

Los exámenes se llevarán a cabo entre el 14 y el 16 de junio. Del total de aspirantes matriculados este curso en la Universidad de Málaga, 7.247 realizarán las pruebas de Acceso y de Admisión, mientras que el resto (1.443) tan solo optará a los exámenes de Admisión, que son las asignaturas que suben nota para acceder al grado. Estos estudiantes no tienen que acudir el primer día de las pruebas, han aclarado desde la UMA.

La PEvAU de 2022 vuelve a ser tan particular como la de los dos años anteriores en cuanto a contenido. No así en lo que se refiere a protocolo COVID, ya que este año no se podrá en práctica. Los aspirantes que lo deseen podrán portar mascarillas, si bien esta medida no es obligatoria.

19 sedes

Las sedes habilitadas en la provincia de Málaga son 19. En Málaga capital, se han habilitado las siguientes facultades y escuelas: Medicina, Complejo de Estudios Sociales y Comercio; Escuela de Ingenierías Industriales, Derecho, Ciencias de la Educación, Filosofía y Letras, Ciencias de la Comunicación y Turismo, las ETSI de Telecomunicaciones e Informática y los Aularios Gerald Brenan y Severo Ochoa.

En la provincia, en Vélez-Málaga la sede será el Instituto Reyes Católicos; En Benalmádena, el IES Arroyo de la Miel; en Antequera, el IES Pintor José María Fernández; en Marbella, el IES Río Verde; en Fuengirola, el IES Fuengirola; en Estepona, el IES Monterroso; en Ronda, el IES Doctor Rodríguez Delgado; en Cártama, el IES Valle del Azahar y, por último, en Torre del Mar (Vélez-Málaga), el IES María Zambrano.

Los exámenes

El llamamiento para los estudiantes se fija para el martes, 14 de junio, a las 07:30 horas, una hora antes del primer examen. En el segundo y tercer día de la prueba, el alumnado deberá acudir con el tiempo de antelación necesario al de la franja horaria dispuesta para los exámenes que debe realizar.

Los estudiantes siempre se sentarán en el mismo sitio durante la jornada y depositarán sobre su mesa el documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir) y la hoja de las pegatinas con los códigos de barras de las materias de examen, que se les facilitará previamente cuando se efectúe su identificación. Cada uno de ellos habrá recibido la información del aula de la sede a la que debe dirigirse directamente ese primer día, dado que el llamamiento se producirá dentro del aula asignada.

En la primera jornada los alumnos se examinarán de Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España y Lengua Extranjera. En la segunda, se desarrollarán, según elección, las pruebas de Fundamentos del Arte II, Matemáticas II, Latín II. El segundo examen será para Griego II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. Al final de la mañana se celebrarán las pruebas de Física e Historia de la Filosofía.

El tercer día los alumnos podrán examinarse de Dibujo Técnico II, Economía de la Empresa, Biología, Cultura Audiovisual II, Diseño, Geografía, Lengua Extranjera (Fase de Admisión), Química, Artes Escénicas, Geología e Historia del Arte.

Otra novedad es que las facultades que son sede de la PEvAU vuelven a tener la cafetería abierta, tal y como ocurría antes de la pandemia.

La consulta de calificaciones provisionales se podrá hacer el 23 de junio. La revisión de ejercicios se prolongará desde el 24 hasta el 28 de junio, mientras que las calificaciones definitivas se podrán consultar el 30 de junio.