Málaga vuelve al cole con la incertidumbre de las bajas laborales del profesorado

A pesar del debate, existieron pocas dudas sobre la vuelta a clase presencial tras las vacaciones de Navidad. Las comunidades autónomas se pusieron de acuerdo para que este lunes todo fuera lo más normal posible en los centros educativos. La incidencia acumulada en Andalucía, en plena ola de la variante ómicron del coronavirus, es de 1.601 casos por cada 100.000 habitantes. En Málaga, ligeramente inferior, es de 1.446.

Sólo el pasado mes de diciembre, las bajas laborales se multiplicaron por ocho en la provincia de Málaga. Hubo casi 14.000 personas de baja, un dato que se vincula directamente a la presencia de la variante ómicron. Así, la Junta ha dispuesto a través de la App Salud Responde la posibilidad de solicitar la baja laboral.

La alta incidencia presenta el regreso a las aulas como un reto para la comunidad educativa. En este sentido, desde Educación se ha previsto que los casos de profesores contagiados puedan aumentar significativamente en las próximas fechas, por eso este mismo lunes la Consejería de Educación "complementará la cobertura de bajas docentes con llamamientos telefónicos si la situación lo requiere", algo que viene a complementar el habitual procedimiento a través del Sistema de Provisión de Interinidades (SIPRI).

El protocolo actual indica que cualquier alumno, profesor o personal con síntomas respiratorios compatibles con Covid-19 no deberá ir al colegio hasta que tenga el "resultado de una prueba diagnóstica" esté o no vacunado. En el caso de que no se pueda realizar el diagnóstico, tampoco deberá acudir, al menos "hasta que finalice el periodo de aislamiento mínimo de siete días y siempre que hayan transcurrido tres días desde el fin del cuadro clínico".

El consejero de Educación, Javier Imbroda, ya anunciaba la pasada semana que "la presencialidad en las aulas está garantizada. Los centros educativos y universitarios son seguros". En ese sentido, avisaba: "Prudencia sí, alarmismo no" ante la vuelta a las aulas tras las vacaciones navideñas.

Así, los protocolos han cambiado en esta vuelta al colegio: no habrá cuarentenas de aulas completas siempre que haya menos del 20% o más de cuatro alumnos con diagnóstico positivo.

126.000 profesores

En Andalucía se contabilizaron al inicio de este curso 21/22 126.059 profesores en centros educativos, principalmente en centros públicos de la Junta (104.343), a ellos hay que sumar los 16.000 de los privados concertados y los 5.609 de los privados no concertados. Los 95 restantes para completar la cifra los aportan los centros públicos de otras administraciones.

En el caso del alumnado, la cifra alcanza 1.789.424 en toda la comunidad autónoma, de los que Málaga es la segunda provincia que más aporta con 338.376 alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias. En la provincia hay 17.333 alumnos de primer ciclo de infantil, 44.520 de segundo ciclo, 104.461 en Primaria, 77.677 en ESO, 25.715 en Bachillerato, 2.573 en FPB y en Formación Profesional hay 11.552 en grado medio y 15.127 en Grado Superior.

