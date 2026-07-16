La Virgen del Carmen de Huelin adelanta su procesión a la mañana del domingo por la final del Mundial de fútbol

Una imagen de la Virgen del Carmen. Redes Carmen de Huelin

Las claves

Las claves Generado con IA La Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Huelin adelanta su procesión al domingo 19 de julio a las 09:00 horas, en lugar de la tarde. El cambio de horario se debe a la coincidencia con la final del Mundial de fútbol que jugará la Selección Española ese mismo día. La decisión busca garantizar la seguridad de participantes, público y patrimonio, manteniéndose el itinerario original pese al adelanto. La hermandad ha pedido disculpas por las molestias y agradece la comprensión y colaboración de hermanos, portadores y vecinos.

La Junta Permanente de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Huelin, con sede canónica en la Iglesia de San Patricio, ha comunicado el adelanto de su tradicional salida procesional prevista para el próximo domingo, 19 de julio.

La corporación, radicada en el barrio malagueño de Huelin, ha trasladado la hora de inicio de las 18.30 a las 09.00 horas del mismo día.

El comunicado, fechado el 15 de julio, atribuye la decisión a "las circunstancias excepcionales que concurren" ese domingo con motivo de la gran final del mundial que disputará la Selección Española.

La Junta Permanente asegura que el cambio responde exclusivamente a "criterios de seguridad, responsabilidad y al correcto desarrollo de la salida" procesional, que discurre por el litoral malagueño.

La hermandad ha subrayado que la prioridad ha sido en todo momento preservar la seguridad de los participantes, del público asistente y del patrimonio de la corporación. El itinerario aprobado por el Cabildo General de Hermanos se mantiene íntegro pese al adelanto horario.

Según el comunicado, los hermanos que participen en el cortejo deberán estar en la parroquia a las 8.15 horas, con la vestimenta adecuada, mientras que los portadores tendrán que presentarse a las 8.30 horas. La entrada al templo se realizará por la puerta lateral.

La Junta Permanente ha pedido disculpas por las molestias que la modificación pueda ocasionar a hermanos, portadores, acólitos, acompañamientos musicales, colaboradores, vecinos y devotos.

La corporación ha agradecido la comprensión y la colaboración de todos ante un cambio que, según ha señalado, responde al firme compromiso de velar por "el bien común de la hermandad".