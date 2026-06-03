La Congregación de Mena firma el cortejo más largo de la Semana Santa de Málaga: 464 filas

Las claves

Las claves Generado con IA La Congregación de Mena tuvo el cortejo más largo de la Semana Santa de Málaga 2024, con 464 filas. El Cautivo y el Rocío siguen a Mena, con 449 y 442 filas respectivamente, mostrando cortejos de dimensiones similares. La diferencia entre el cortejo más extenso (Mena, 464 filas) y el más reducido (Vera+Cruz, 80 filas) es notable, casi seis veces mayor. El Miércoles Santo fue la jornada con mayor presencia en la calle, sumando 2.168 filas entre sus siete hermandades.

La Semana Santa de Málaga ya tiene números oficiales en sus cortejos. La Agrupación de Cofradías ha hecho públicos los resultados del conteo de los cortejos nazarenos de la pasada Semana Santa, una decisión aprobada en junta de gobierno extraordinaria el pasado 20 de mayo y justificada por la corporación desde un "espíritu constructivo" y una "convicción de transparencia", siguiendo el ejemplo de otras capitales andaluzas.

Los datos dibujan un mapa muy revelador de cómo se reparte la 'masa' cofrade a lo largo de la semana grande malagueña. En total, las 44 hermandades contabilizadas suman 11.424 filas, con una media de 260 por cofradía, aproximadamente.

El cortejo más extenso de toda la Semana Santa es el de la Congregación de Mena, con 464 filas contabilizadas el Jueves Santo. Le siguen muy de cerca dos auténticos fenómenos de masas que desfilan en jornadas distintas: el Cautivo, con 449 filas el Lunes Santo, y el Rocío, con 442 el Martes Santo.

Los tres se mueven en una horquilla de apenas 22 filas de diferencia, lo que confirma que la ciudad cuenta con varios cortejos de dimensiones equiparables repartidos en diferentes días de la semana.

Completan el grupo de cabeza la Paloma (433), las Fusionadas (424), los Estudiantes (390) y el Rico (389).

El dato más llamativo del conteo no está en la cima, sino en la diferencia de los extremos del conteo. Mientras Mena alcanza las 464 filas, la cofradía con el cortejo más reducido, la Vera+Cruz, se queda en 80.

Es decir, el mayor cortejo de la semana es casi seis veces más grande que el menor. Justo por encima aparece otra corporación del Jueves Santo, la Santa Cruz, con 95 filas. Por tanto, en el Jueves Santo residen el cortejo más largo de toda la Semana Santa y, a la vez, a los dos más cortos.

Por días, el Miércoles Santo se corona como la jornada con más presencia en la calle: sus siete hermandades suman 2.168 filas y arrojan la media más alta de toda la semana, 310 filas por cofradía. Le siguen el Domingo de Ramos (2.104 filas, aunque repartidas entre nueve hermandades) y el Jueves Santo (2.061).

En el extremo opuesto, el Viernes Santo resulta la jornada más contenida en volumen: 1.400 filas y una media de 200 por hermandad, la más baja de los días con varias cofradías. El Domingo de Resurrección, con la única salida del Resucitado (170 filas), pone el cierre a la semana.

¿Filas?

Conviene una advertencia para leer bien estas cifras. La Agrupación no cuenta nazarenos uno a uno, sino filas, una variable que mide el espacio físico real que cada hermandad ocupa en la calle.

La propia entidad lo ilustra con un ejemplo: dos penitentes con cirios suman menos personas que los cinco que portan un estandarte con su escolta, pero a efectos prácticos ocupan el mismo espacio.

El sistema distingue entre elementos estáticos —insignias, cirios, acólitos, bandas, presidencias—, elementos grupales medidos por metros lineales, y el trono, simplificado en tres tamaños tipo. Los elementos móviles, como jefes de procesión o campanilleros, no computan al no generar espacio propio.

Es, por tanto, una fotografía de la ocupación de la calle más que un censo de los cofrades que salen en procesión.

La medida parte de una propuesta de la comisión de horarios de la Agrupación de Cofradías. Las hermandades se servirán de los registros sobre la longitud de cada cortejo y el ritmo al que avanzan para abordar un estudio en profundidad que podría desembocar en una revisión de los tiempos de paso por el recorrido oficial.

Estos datos pormenorizados se han obtenido combinando el conteo elaborado por la entidad de San Julián con los dispositivos GPS instalados en la cabeza de cada procesión y en los tronos.