Servitas recupera el pésame a la Virgen este Sábado Santo después de casi 60 años sin esta tradición
Muchos creen que este es el primer paso para tener un Sábado Santo con tronos en la calle en la ciudad de Málaga, algo que llevan años deseando los cofrades malagueños.
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Las claves
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La Orden Seglar de los Siervos de María (Servitas) de Málaga recupera el Pésame a la Virgen este Sábado Santo tras casi 60 años sin celebrarse.
La tradición, que se remonta a 1957, consistía en un acto de recogimiento y pésame a la Virgen en la Catedral de Málaga, donde acudían miles de fieles.
El acto tendrá lugar en la sede canónica de Servitas, San Felipe Neri, e invita a unir el corazón al dolor de María en su día de luto, simbolizando esperanza y recogimiento.
Muchos cofrades ven en la recuperación de esta tradición un primer paso para celebrar Sábado Santo con tronos en la calle en Málaga.