Así es José, el preso liberado por El Rico este Miércoles Santo: un exjardinero que se agarró a la fe en su peor momento

Las claves nuevo Generado con IA José, exjardinero malagueño, será indultado este Miércoles Santo por la cofradía de El Rico en Málaga, sumándose a una tradición que existe desde 1759. Fue condenado a dos años y medio de prisión por lesiones y amenazas, pero el Consejo de Ministros ha aprobado su indulto recientemente. José ha pasado el último tiempo en régimen de semilibertad y asegura haber encontrado paz y fe durante su estancia en prisión. El indulto le permitirá quedar libre, pero con la condición de no reincidir en delitos durante los próximos tres años.

José se sumará este año a la inmensa lista de nombres de presos que Nuestro Padre Jesús El Rico ha liberado en Málaga. Este Miércoles Santo, el preso será indultado por la corporación de El Rico, en el marco de una tradición que se mantiene desde 1759, cuando el rey Carlos III concedió este privilegio tras un episodio que forma ya parte de la historia de la ciudad.

El hombre fue condenado a dos años y medio de condena por un delito de lesiones y otro de amenazas, aunque no llegará a cumplirla entera. El Consejo de Ministros ha aprobado su indulto esta misma semana y este jueves ha sido él el que se ha presentado en rueda de prensa, dando la cara, tranquilo y agradecido. "Estoy muy feliz", ha dicho.

Es malagueño, pensionista desde que sufrió un accidente laboral, y durante años trabajó como jardinero en una subcontrata del Ayuntamiento de Málaga. Ahora mira hacia delante tras cometer "el error más grande de su vida". Reconoce que se encontró “en una situación mala” y acabó reaccionando como no debía. “Si hay una piedra, no tropezaré”, ha afirmado.

Tras pasar por la cárcel de Alhaurín de la Torre, llevaba desde diciembre en régimen de semilibertad, en el CIS de Málaga. Aún le quedaban por cumplir un año y nueve meses de condena. El indulto, eso sí, tiene condiciones: no podrá volver a delinquir en tres años.

José ha estado pletórico durante toda la rueda de prensa, "lleno de paz y felicidad". El exreo ha explicado que la fe ha sido fundamental para él durante los últimos tres años. Lee la Biblia a diario y reza. Eso sí, no ha estado ligado a ninguna cofradía, "solo a Dios".

Liberación de un preso

Cada año, Jesús 'El Rico' lleva a cabo en Málaga la tradición de liberar a un preso. Esta costumbre se remonta al reinado de Carlos III cuando una epidemia dejó a las sagradas imágenes sin hombres para llevarlas en procesión. En ese momento, los presos se fugaron para realizar el recorrido procesional, regresando después a la cárcel.

Como agradecimiento por este gesto, Carlos III otorgó a Jesús El Rico el privilegio de liberar anualmente a un preso, una tradición que perdura hasta ahora. Durante el acto de liberación, que tiene lugar en la plaza del Obispo, Nuestro Padre Jesús 'El Rico' brinda su bendición al liberado.