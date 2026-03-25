La cofradía de El Rico liberará este Miércoles Santo en Málaga a un hombre condenado por delitos de lesiones y amenazas

Las claves nuevo Generado con IA La cofradía de El Rico liberará este Miércoles Santo en Málaga a José R. C., condenado por delitos de lesiones y amenazas. El indulto fue aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado. La tradición, que data de 1759 y fue concedida por Carlos III, permite a la cofradía liberar a un preso cada año durante la Semana Santa. El proceso de selección del reo indultado involucra a la cofradía, la Audiencia de Málaga y varios organismos gubernamentales.

La Semana Santa de Málaga volverá a ser la protagonista de una de las tradiciones más importantes de España. La cofradía de El Rico liberará un año más a un preso.

José R. C., condenado por un delito de lesiones a un año y seis meses de prisión y a un año por un delito de amenazas, será el reo que se beneficiará de esta, que es una tradición centenaria vinculada al real privilegio que Carlos III le concedió a la cofradía durante su reinado.

El Consejo de Ministros aprobó este pasado martes la persona que será indultada el próximo Miércoles Santo y lo ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

Según se explica en el Real Decreto 250/2026 que establece el indulto de este preso, José R. C. fue condenado el pasado 13 de marzo de 2024 como "autor de un delito de lesiones a la pena de un año y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante este periodo".

Además, también se le prohibió "aproximarse a una distancia no inferior a 500 m y comunicarse con el perjudicado por cualquier tipo de medio durante cuatro años".

Al mismo tiempo fue condenado por "un delito de amenazas a la pena de un año de prisión", en el que también se le prohibía acercarse a los perjudicados a una distancia no inferior a 500 metros.

En el proceso para llevar a cabo este indulto participan, además del Ministerio de Presidencia, el del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; la Subdelegación del Gobierno; la cofradía y la Audiencia de Málaga, que elige la terna inicial en función de determinados parámetros.

Así, durante las últimas semanas se han producido contactos entre el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, y el hermano mayor de la Cofradía de El Rico, Ramón Varea, para analizar los últimos detalles previos a la aprobación en Consejo de Ministros de este tradicional indulto.

Origen de la liberación del preso

Cada año, Jesús 'El Rico' lleva a cabo en Málaga esta tradición. En concreto, los sucesos que dan origen a este privilegio datan de 1759 y son muchas las transcripciones en torno a ellos. La web de la cofradía recoge uno de los textos con el que, siendo leyenda o no, se intenta explicar de dónde surge ese privilegio, otorgado por el rey Carlos III.

Así, se relata que se declaró en la ciudad una epidemia de peste y los reclusos acogieron la idea de sacar en procesión la imagen del Nazareno que se veneraba en el inmediato convento. A pesar de que les fue denegado el permiso para salir, se sublevaron y llevaron las imágenes por las zonas más afectadas por la epidemia.

Finalizada la procesión, devolvieron la imagen a la iglesia y los reclusos tornaron a la cárcel sin que ni uno solo se hubiese aprovechado del suceso para huir. Como agradecimiento por este gesto, Carlos III otorgó a Jesús El Rico el privilegio de liberar anualmente a un preso, una tradición que perdura hasta ahora.