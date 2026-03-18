Horarios y recorridos de los Traslados de Semana Santa en Málaga 2026: guía completa para no perderte nada

Las claves nuevo Generado con IA Las cofradías de Málaga celebran sus tradicionales traslados previos a la Semana Santa 2026, llevando las imágenes desde sus templos a las casas de hermandad. Cada hermandad realiza el traslado de forma diferente: algunos son claustrales, otros por el camino más corto y otros en auténticas procesiones por sus barrios. Durante los días previos al Domingo de Ramos, más de veinte traslados recorrerán las calles de Málaga, muchos acompañados por bandas de música y actos religiosos especiales. El programa abarca desde el jueves 19 de marzo hasta el viernes 3 de abril, incluyendo traslados emblemáticos como el del Cautivo, la Legión con Mena y actos conmemorativos únicos en varias hermandades.

Las cofradías de la ciudad comienzan a preparar sus salidas procesionales con los tradicionales traslados de sus sagrados titulares de cara a la Semana Santa de Málaga 2026. Durante los próximos días, las imágenes serán portadas desde sus templos hasta sus casas de hermandad, ofreciendo a los fieles la oportunidad de visitarlas por las calles antes de sus respectivas estaciones de penitencia.

Los traslados son algo muy típico de Málaga, aunque cada hermandad los realiza de una manera muy diferente. Los hay claustrales, en el interior de sus sedes canónicas; otros van en andas por el camino más corto a sus casas de hermandad y otros casi realizan una pequeña procesión por las calles de su barrio.

El próximo fin de semana y el Jueves de Pasión, Viernes de Dolores y Sábado de Pasión son, sin duda, jornadas con mucho movimiento en este sentido. Este es el listado de la veintena de traslados que quedan por vivirse en Málaga estos días previos al Domingo de Ramos:

Jueves, 19 de marzo

La actividad comienza con Humildad y Paciencia. La salida está prevista a las 20:30 desde la parroquia de San Vicente de Paúl, recorriendo calles como La Unión, Amarguillo, Almanzor y Reboul hasta su encierro a las 22:00 en su casa hermandad. El Señor procesionará en silencio, mientras que la Virgen contará con la banda musical Cruz del Humilladero.

Viernes, 20 de marzo

Una de las jornadas más intensas de las vísperas:

Rescate: Tras la misa de las 19:30, partirá del Santuario de la Victoria recorriendo la Plaza del Santuario, Cristo de la Epidemia, calle Agua y encierro a las 21:00 con la Banda de Música de la Cruz del Humilladero.

Paso y Esperanza: Realizará su traslado en andas desde la Basílica de la Esperanza a las 20:00 (tras el Vía Crucis) por calle Hilera. Como novedad, se celebrará un acto de hermanamiento con la Confraternita di Maria Santissima Addolorata di Enna (Italia). Contará con la Capilla musical de la banda de la Archicofradía y la Escolanía de la Santa Vera+Cruz de Alhaurín El Grande.

Nueva Esperanza: Saldrá a las 20:00 desde Santa Ana y San Joaquín. El itinerario incluye el paso por el Colegio Gamarra (acto a las 21:45) y llegada a su casa hermandad a las 23:30 con la Banda de Música de la Zamarrilla.

Estudiantes: Partirá a las 22:00 desde la iglesia del Santo Cristo de la Salud, pasando por la Plaza de la Constitución, San Agustín, Císter y Alcazabilla hasta el encierro a las 00:00 con la banda de música Nuestra Señora de la Soledad (Mena).

Cena: Desde Santo Domingo a las 21:30, cruzará el Puente de la Esperanza y recorrerá el centro (Plaza Félix Sáenz, Nueva, Compañía) hasta su casa hermandad a las 23:45, acompañados por la Agrupación musical Nuestra Señora de la Estrella de Dos Hermanas.

Crucifixión: Salida a las 21:00 (tras misa) del Buen Pastor hacia Diego de Siloé y encierro a las 22:15 con la Capilla musical Nuestra Señora del Carmen.

La Paloma: Realizará el Vía Crucis, entronización y encendido de velas en memoria del Padre Gámez a las 20:00 con el tenor José Miguel Navarro.

Salud: Celebrará un Besapié, traslado claustral y entronización en la parroquia de San Pablo a las 20:00.

Domingo, 22 de marzo

El Domingo de Pasión concentra gran parte del fervor popular:

Piedad: Debido a las obras en su capilla, partirá a las 11:00 desde la Parroquia de la Virgen Milagrosa y San Dámaso Papa, recorriendo Ollerías y Parras hasta el encierro a las 13:00 con la Banda de Música de Zamarrilla.

Sangre: Tras la misa de las 10:00, saldrá de San Felipe Neri por Parras, Cruz del Molinillo, Carretería y Dos Aceras. El Cristo irá en silencio y la Virgen con la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad.

Huerto: Partirá a las 18:00 de los Santos Mártires, recorriendo el entorno de San Juan, Puente de Santo Domingo y Pasillo de Santo Domingo hasta su casa hermandad a las 20:00. Contará con las capillas musicales de la Virgen de la Caridad y la Concepción.

Pollinica: Salida a las 18:00 desde San Agustín, pasando por la Plaza de la Merced, Madre de Dios y calle Parras (encierro 20:00) con la Agrupación musical Vera+Cruz de Campillos.

Prendimiento: A las 18:00 desde la Divina Pastora. Realizará la inauguración de una obra de Juan Vega en la Plaza de Capuchinos y un acto con enfermos en el Hospital Hermanas Hospitalarias antes de su encierro a las 22:30. Acompaña la Banda de Música Virgen del Rocío.

Mediadora: Saldrá a las 18:00 desde San Patricio, recorriendo Huelin y pasando por la Capilla de la Virgen del Carmen hasta su encierro a las 20:30 con la Banda de Música Maestro Eloy García (Expiración).

Gitanos: Iniciará su recorrido a las 17:00 desde los Santos Mártires hacia calle Frailes (encierro 19:00) con su propia banda de cornetas y tambores.

Fusionadas: Salida a las 18:00 desde San Juan por Plaza de Félix Sáenz, Nueva y Cisneros hacia el Pasillo de Santa Isabel (encierro 20:15). Participan la banda del Cristo de la Redención, Bomberos y la Banda de la Esperanza.

Penas: Traslado claustral y entronización del Cristo de la Agonía en la iglesia de Santa María Reina y Madre a las 19:30 con soprano y órgano.

Humillación: Besapié y Vía Crucis al Señor en la parroquia de Santo Domingo a las 19:30.

Pollinica. Cofradía de la Pollinica @j16photos

Lunes 23, Martes 24 y Miércoles 25 de marzo

Humildad (Lunes): Traslado claustral del Señor en la Basílica de la Victoria a las 21:30.

Salutación (Martes): Traslado claustral y Vía Crucis en San Felipe Neri (19:30) con la agrupación musical San Lorenzo Mártir.

Salesianos (Miércoles): Petición de venia (20:45) y traslado (21:00) desde el Santuario de María Auxiliadora a su casa hermandad con la Coral Polifónica de Viñeros.

Jueves, 26 de marzo

El Rico: Salida a las 21:00 desde Santiago, recorriendo San Agustín, Císter, Aduana y Alcazabilla hasta su casa hermandad a las 00:00 con la Banda de la Soledad (Mena).

Descendimiento: Desde su capilla hasta el Hospital Noble (20:00 a 21:00) con la Capilla musical Maestro Eloy García.

Rocío: A las 20:30 desde San Lázaro por la Plaza de la Victoria y Puerto Parejo hasta su casa hermandad (21:30). Acompañan la Vera+Cruz de Campillos y la banda Virgen del Rocío.

Amor: Traslado de la Virgen de la Caridad desde el Santuario de la Victoria a las 21:25 hacia Fernando el Católico (encierro 21:45) con la Coral Ubi Caritas.

Pasión: Traslado claustral en los Santos Mártires a las 22:00 con tenor y órgano.

Viernes, 27 de marzo

Expiración: Salida a las 21:15 de San Pedro Apóstol por la Avenida de la Aurora y Ancha del Carmen hasta su casa hermandad (encierro 23:00) con la Banda Maestro Eloy García.

Monte Calvario: Traslado de la Virgen desde su capilla hasta la Victoria (19:30 a 20:30) sin música.

Sepulcro: Desde Santa Ana a Alcazabilla (19:30 a 20:00) sin acompañamiento musical.

Dolores de San Juan: Traslado claustral y entronización del Cristo de la Redención tras la misa de las 20:15 con el canto del "Miserere Mei Deus".

Viñeros: Salida a las 20:30 desde la iglesia de la Aurora por Carretería hasta la Plaza de los Viñeros (21:00) con la Coral Voces de Viñeros.

Dolores del Puente / Santa Cruz: Ambos actos claustrales a las 21:00 en Santo Domingo y San Felipe Neri, respectivamente.

Santo Traslado: Vía Crucis desde San Pablo a las 22:00 por la Trinidad hacia su casa hermandad (00:00) con la Capilla musical Carmen Doloroso.

Soledad de Mena: Traslado desde Santo Domingo a su casa hermandad a las 22:30 con el grupo vocal Lumen Laudis.

Un momento de este Sábado de Pasión. Francisco Hinojosa

Sábado, 28 de marzo

Cautivo: La gran cita del barrio de la Trinidad. Salida a las 8:00 de San Pablo, visita al Hospital Civil y encierro a las 13:00. Acompañan las CCTT de Jesús Cautivo y la Banda Sinfónica de la Trinidad.

Misericordia: Salida a las 18:00 del Carmen hacia calle La Serna (encierro 21:00). El Cristo será portado por el Ejército del Aire y la Virgen por hermanas de la cofradía.

Zamarrilla: A las 18:30 desde su ermita por Plaza Bailén y Mármoles (encierro 20:30) con la Capilla Carmen Doloroso y su banda de música.

Sentencia: Desde Santiago a las 21:00 por calle Frailes (encierro 23:00) con la Agrupación musical San Lorenzo Mártir.

Dulce Nombre: Traslado de 11:00 a 12:00 desde la Divina Pastora a su tinglao sin música.

Miércoles 1 y Jueves 2 de abril

Fusionadas (Ánimas de Ciegos): El miércoles a las 11:00 desde San Juan hacia el Pasillo de Santa Isabel con la Brigada Paracaidista (BRIPAC).

Mena (Cristo): El Jueves Santo comenzará con el desembarco de la Legión (10:00) y su desfile por el centro hasta Santo Domingo, donde a las 12:00 tendrá lugar el traslado de la imagen con su banda de guerra.

Viernes, 3 de abril