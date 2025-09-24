Martín España, pintor del cartel oficial de la Semana Santa de Málaga de 2026: artista cofrade desde 2011

La Semana Santa de Málaga 2026 ya tiene pintor del cartel oficial. El elegido por la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga ha sido Martín España.

Esta decisión, a propuesta del presidente José Carlos Garín, se ha trasladado a todos los Hermanos Mayores reunidos en sesión ordinaria de Junta de Gobierno en la Agrupación de Cofradías, según han informado a través de un comunicado.

La obra pictórica de Martín España, que ha aceptado la designación, será presentada oficialmente en el Cine Albéniz de la capital el próximo mes de enero de 2026.

Martín España, nacido en Vélez-Málaga en 1990, es Licenciado en Bellas Artes con especialidad en Pintura por la Universidad de Sevilla. Su trayectoria artística se ha caracterizado por su constante presencia en el ámbito de la cartelería cofrade y en diversas exposiciones.

Entre sus trabajos más destacados y participación en exposiciones, se encuentran las muestras realizadas para el I Centenario de la fundación de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, donde realizó dos peanas expositivas.

También formó parte de la muestra Aleluya en Belén en el Palacio del Obispo de Málaga, la exposición personal Primer Acto en la Sala Las Carmelitas de Vélez-Málaga, Miradas de Silencio y Amor en el Centro Cultural La Victoria de Sanlúcar de Barrameda y su participación en numerosas exposiciones colectivas enmarcadas en aniversarios de cofradías y eventos solidarios.

Este artista multidisciplinar, que se desarrolla en la pintura, la ilustración y el diseño de interiores, nos introduce en su faceta como cartelista, de la cual obtenemos la mayoría de sus logros de cara al ámbito público y en concreto de temática religiosa, abarcando desde 2011 hasta nuestros días.

Entre su obra cabe destacar su primer cartel, Cartel de la salida procesional de la Hermandad de la Sagrada Cena de Málaga, 2011. También se encargó de realizar el Cartel de salida procesional de Nuestra Señora del Carmen de Torre del Mar, año 2016, y el Cartel del Carmen del Perchel 2018, así como el cartel del Cincuentenario de María Santísima de la Trinidad el mismo año.

En el año 2022 hizo el Cartel de la Romería de Nuestra Señora de los Remedios de Vélez-Málaga, así como el Cartel del Corpus Christi de la localidad de Casabermeja, celebrando el 350 aniversario de la hechura de su ostensorio y realizando para la referida efeméride el logotipo conmemorativo también.

En 2023, su trabajo abarcó diversas hermandades de Málaga, Marbella y El Palo, y en 2024 continuó con el diseño de carteles conmemorativos para varias instituciones y hermandades. Para la Cuaresma de 2025, carteles para la Hermandad de la Humildad de la Ciudad de Málaga, Cartel de la Semana Santa de Fuengirola y cartel para la Semana Santa de Casabermeja.