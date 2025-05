La Esperanza de Málaga brilla en las calles de Roma: miles de fieles arropan a la virgen en un día histórico

Tras dos largos años de preparación, la Archicofradía del Paso y la Esperanza de Málaga ha hecho historia en Roma como parte de la Gran Procesión por el Jubileo de las Cofradías este 2025. Este sábado, 17 de mayo, miles de fieles viajaron hasta la capital italiana para disfrutar de un día único e inolvidable, que quedará marcado para el recuerdo.

A las 15.30 horas, la Virgen de la Esperanza de Málaga comenzaba una procesión histórica que partía de la piazza Celimontana, justo al lado del Coliseo. Desde ahí, más de seis horas de recorrido por los lugares más emblemáticos de Roma, cerrando una salida conjunta e internacional, que también ha tenido como protagonistas a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, El Cachorro, o la del Nazareno de León, además de otras hermandades de Italia, Portugal y Francia.

El recorrido, tras la aprobación de la ampliación por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles, ha incluido Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana.

El trazado, de 3,75 kilómetros, comenzó con la Cruz Patriarcal de la Hermandad Sacramental de Mafra (Portugal), que alcanzaba la piazza Celimontana hacia las 20.30 horas, mientras que la Virgen de la Esperanza regresaba a su 'tinglao' pasadas las 23.00 horas de la noche.

En la mitad del recorrido, el palco de autoridades, en la vía del Circo Massimo, daba la bendición a todas las cofradías que participaban. En total, se conformaba una comitiva de 1.250 metros de longitud, con un tiempo de paso total de una hora y media, de los que 800 han sido ocupados por los cortejos de las dos hermandades andaluzas.

Sobre las 18.30 horas de la tarde, la lluvia hacía acto de presencia en Roma y provocaba los momentos más tensos de la jornada: el manto de la Virgen de la Esperanza tuvo que ser tapado en algunas zonas del recorrido, aunque la procesión continuaba sin problemas en una jornada que quedará para la historia.

La cita ha quedado marcada por la tragedia en Sevilla, ya que un joven de la localidad de Los Palacios ha fallecido en un accidente de tráfico cuando acudía a la Gran Procesión del Jubileo. La mala noticia la confirmaba durante la retransmisión de Canal Sur el Arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. Además, otro joven está herido y se encuentra hospitalizado.

Diferentes autoridades políticas tampoco han querido perderse este día inolvidable, como la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Este domingo 18 de mayo se celebrará la Misa de clausura del Jubileo de las Cofradías en la plaza de San Pedro del Vaticano, y coincidirá con otro evento muy importante: la misa de inicio de pontificado de León XIV, en la que recibirá el anillo del pescador y el palio, símbolos del poder pontificio.