Última hora: la Gran Procesión de la Esperanza y el Cachorro en Roma adelanta su horario

La Gran Procesión de la Virgen de la Esperanza y el Cachorro en Roma va a adelantar su horario de salida, según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga. Será a las dos de la tarde cuando el cortejo comience su recorrido, que se vio ampliado, en lugar de a las cinco, como estaba previsto. Y se prevé que las imágenes procesionen por las calles romanas durante unas seis horas.

Los motivos de este cambio de última hora parecen estar relacionados con la seguridad de la ciudadanía y tras la decisión, el Ayuntamiento de Roma, explican las fuentes. Este mes está siendo frenético en la ciudad italiana, con el cónclave y como no se sabe cuándo se anunciará el próximo papa, se ha decidido adelantar el horario. A lo largo de la jornada de este martes, está previsto que se informe oficialmente de este cambio y también se conocerán detalles sobre el orden en el que saldrán las diferentes cofradías que forman parte de la Gran Procesión.

Cabe recordar que tras la extensión del recorrido, el punto de inicio de la Gran Procesión se adelantará a la Via Claudia, en concreto, junto a la Piazza Celimontana, un espacio que también permitirá que el enclave de finalización del recorrido sea el mismo que el de salida.

De esta manera, y tras barajar variables a pie de recorrido entre la coordinadora del Comité Organizador, Paloma Saborido, y las autoridades romanas y del Dicasterio, el recorrido queda de la siguiente forma:

Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massimo di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y piazza Celimontana.

Con la ampliación, el trazado alcanza la longitud total de 3,75 km. aproximadamente, lo que permitirá que la Gran Procesión discurra por enclaves históricos de la ciudad.

Esta ampliación repercutirá también en la mejora tanto de la organización y logística de la comitiva como de la distribución de peregrinos, fieles y público en general a lo largo del recorrido.