La grabación del programa Masterchef en cofradías de Málaga desata la polémica en redes: "Qué bochorno"

Si había una palabra que estaba definiendo a la Cuaresma en Málaga, esa era tranquilidad. Las polémicas, tan presentes en años anteriores, han brillado por su ausencia durante estos días antes de la llegada del Domingo de Ramos. Sin embargo, esto parece haber cambiado parcialmente esta semana.

El rodaje del programa de cocina MasterChef en las hermandades de la Paloma y los Estudiantes ha generado controversia en redes sociales. Algunos devotos han apuntado a que les parece "vergonzoso" que un reallity show en el que los aspirantes preparan diferentes platos se tenga que hacer delante de las imágenes de los Cristos y las Vírgenes, en plenas casas hermandad: "Qué falta de respeto y de todo", añadía un tuitero.

Otro usuario, en la red social X, escribía: "Todo por la pasta, todo por la foto. La siempre vendida ciudad... Qué bochorno". "Vergüenza tenía que daros permitir hacer el programa con los titulares ya montados en los tronos", afirmaba otro, con alusión directa a las corporaciones participantes.

Imágenes de la grabación de @MasterChef_es 12 hoy en Málaga, a la que ha asistido el alcalde, @pacodelatorrep. La grabación del 'talent' culinario de @rtve y @ShineIberia ha contado con la colaboración del Ayuntamiento y la Agrupación de @cofradiasmalaga. pic.twitter.com/rnYK77aXDW — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) March 20, 2024

Incluso iba un paso más allá y añadía: "Luego, el resto de cofradías le dais el martillo al alcalde que lleva mucho tiempo haciéndolo fenomenal en Málaga", incluyendo así la cuestión politico en el debate existente.

"Grabar un programa de cocina con obras de arte detrás. Eso está estupendo", apuntaba otra persona de forma irónica, en este caso con alusiones a la conservación del patrimonio. Este ha sido el tono general entre las decenas de respuestas que ha recibido el tuit publicado por el Ayuntamiento de Málaga.

Sobre este extremo se ha pronunciado el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, quien además de precisar que esta iniciativa ha sido realizada de mutuo acuerdo entre las hermandades y la productora (sin intervención de la institución de San Julián), ha dado su opinión al respecto.

"Habrá personas que les parezca bien y mal, no puedo entrar muy en el fondo", ha explicado, detallando que se trata de un proyecto que no pertenece a la organización ni al ámbito de la Agrupación. Del mismo modo, ha concluido diciendo que se trata de una polémica que no conoce en profundidad.