@Pregonero.banderas, el imitador cofrade de Antonio Banderas que arrasará en TikTok esta Semana Santa

Las redes sociales han cambiado el panorama de muchísimas fiestas andaluzas. Si bien el pasado mes de febrero la agrupación del Chapa acabó su pase de la final cantando con el público "No ha pasado el Hum", por una broma interna que se empezó a fraguar entre los aficionados de Twitter, actual X; en la Semana Santa de Málaga, este año, más de uno... y más de dos bromearán en las esperas que se producen entre trono y trono imitando al actor malagueño Antonio Banderas.

El culpable, el usuario de TikTok @pregonero.banderas, que desde hace unos días está subiendo a esta red social vídeos haciendo parodia con la ciudad de Málaga. Eso sí, con la misma intensidad que el reputado actor puso en su pregón de la Semana Santa de Málaga en 2011, uno de los más icónicos de la historia.

En la primera publicación enseñó el edificio de la Equitativa, actual Only You. "Desde 1653 recibiendo a huéspedes de todo el mundo para conocer las raíces y los misterios de nuestra Málaga", decía con ironía.

Este anónimo imita tan bien a Banderas que hay quien incluso cree que es el propio Antonio el que lleva la cuenta. Una usuaria, de hecho, le pregunta en una de las publicaciones si ya está en calle Larios esperando las procesiones. "Ya te saludaré el Lunes Santo, que voy detrás del Nuestro Padre Jesús Cautivo. Besos, eres el mejor representante de nuestra Málaga", le escribe.

Apenas tiene unos 50 seguidores en la cuenta de TikTok, pero algunos de sus vídeos llevan toda la mañana generando conversación en Twitter, por lo que se prevé que pueda ser uno de los grandes pelotazos de esta Semana Santa.

Sobre todo, porque más allá de su espectacular imitación de Banderas, ironiza sobre la pérdida de identidad de la ciudad mostrando como históricos comercios como Pandora o el banco Bankinter. Así, también lanza una flecha al turismo masivo y de baja calidad que ha provocado que en la ciudad se abran varios locales de The Lockers donde los viajeros pueden guardar sus maletas mientras esperan el check in o tras el check out.

¿Responderá Antonio Banderas a los divertidos vídeos de su 'gemelo' cofrade? El paso de la Semana Santa lo dirá, pero si sigue viralizándose, todo apunta a que en cualquier momento el actor malagueño, que goza de un gran sentido del humor, salude a su impecable imitador.