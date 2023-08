José Carlos Garín asegura contar con la firma de 21 cofradías (de 41) en la carrera a presidir la Agrupación

La carrera presidencial para dirigir la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga ya está en marcha. Ha pasado casi un mes desde que San Julián aprobó el calendario electoral y los movimientos de las hermandades comienzan a vislumbrar algunas cuestiones clave. La principal de ellas es que el ex hermano mayor de la Salud y vicepresidente primero de la institución, José Carlos Garín, afirma contar con la mayoría absoluta de los avales.

En conversación con EL ESPAÑOL de Málaga, Garín ha asegurado tener en su poder 21 firmas (sin concretar cuáles) de las 41 con derecho a voto el próximo 2 de septiembre (aunque en el aire está la posición que tome el Rescate, intervenida por el Obispado de Málaga tras disputas internas): “Ya he conseguido un número suficiente, pero sigo buscando y recabando apoyos para que mi candidatura cuente con más respaldo”, ha asegurado a este periódico.

Por su parte, la ex hermana mayor del Amor y vicepresidente de la Agrupación, la también candidata María del Carmen Ledesma, ha incidido en que hay 19 cofradías que le han “apalabrado” su voto, aunque no comenzará con la recogida de firmas hasta que empiece el periodo de elecciones: “Tengo su palabra. Los números también me salen; hay corporaciones pendientes de decantarse por uno u otro y seguramente lo hagan en septiembre. La cosa va a estar muy ajustada”, ha incidido.

El programa electoral

Acerca del programa electoral, Garín ha comentado que el presidente de la Agrupación “no es el hermano mayor”, sino una persona elegida por una junta que ya existe para que represente y gestione las iniciativas de sus integrantes: “Que un presidente se presente con un programa es menospreciar donde está el poder”.

Aun así, se ha referido a la potenciación de la institución en aquellos aspectos recogidos en los estatutos, haciendo hincapié en el culto, la cultural, el recorrido oficial y la parte económica: “Hay que mejorar la situación de las cofradías que no están cómodas dentro del nuevo itinerario”.

Algo más extensa ha sido Ledesma, quien ha comenzado incidiendo en que cualquier cosa que se haga “tiene que partir de la necesidad” de las cofradías. Así, los pilares sobre los que se sostiene este proyecto son: la gestión económica, para dotar de más recursos a las corporaciones; la juventud, para que la Semana Santa sea un punto de encuentro de nuevas generaciones; la formación, haciéndola extensible también a la gestión de una hermandad y, como culmen, el culto, caridad y devoción con los titulares de la Agrupación.

Tampoco se olvida de mencionar a las cofradías descontentas con el nuevo recorrido oficial (uno de los principales apoyos dentro de su equipo más próximo). Sobre este punto, ha destacado que su compromiso es seguir estudiando una mejora.

Una candidatura de consenso

El hecho de que, a priori, haya dos candidaturas, no quiere decir que inicialmente no se buscara un único equipo de consenso. Ambos relatan cómo se han sentado en varias ocasiones intentando llegar a un acuerdo que finalmente no ha dado los frutos esperados por la directiva.

“Le ofrecí que se integrara en mi candidatura, pero no recibí una respuesta positiva. Cada uno ha tomado un camino”, afirma Garín. Sin embargo, Ledesma apostilla que ese ofrecimiento fue para que ella ocupara el cargo de vicepresidenta: “Le dije que lo normal era que encabezara la candidatura quien contara con más votos”, explica.

Cabe destacar que ambos tienen palabras positivas hacia sus rivales, incidiendo el compromiso, trabajo y esfuerzo demostrado en estos años en la primera línea de gestión de la Agrupación. Eso sí, ninguno de los dos se ha mojado sobre si integrará a su “contrincante” en el hipotético equipo de gobierno.

Del mismo modo, Garín insiste en que estos comicios no están ligados a una división en el seno de la institución de San Julián, refiriéndose en varias ocasiones a la unidad y concordia entre las cofradías que la integran.

Los motivos para dar el paso

Preguntados ambos por las razones que les han llevado a dar un paso al frente, Garín ha explicado que su pasión por la Semana Santa es uno de ellos: “La quiero, respeto y la conozco en su faceta vertebradora. He estado en la parte más institucional, económica, estatutaria y de recorrido. Seguramente sucedan cosas nuevas, pero me siento seguro”, ha afirmado.

También insiste en que por su situación personal (jubilado) tiene tiempo y “afán de hacer cosas”: “Mis obligaciones sociales que tengo que cumplir pueden estar en la Agrupación”, ha apuntado.

Por su parte, Ledesma ha afirmado que se siente animada después de ver a otros hermanos mayores respaldándola: “Me mueve la actitud de servicio. Si sale bien, genial, y si no hay muchos sitios para seguir sirviendo a la Semana Santa. Ese es el espíritu con el que me muevo”, ha insistido la cofrade victoriana.

Sigue los temas que te interesan