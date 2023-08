Estos son los dos hoteles de la Costa del Sol malagueña que The Times recomienda en su guía para viajar por España

El prestigioso diario británico The Times ha incluido dos establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga en una especie de guía para visitar España este año 2023. La publicación, titulada The insider’s guide to secret Spain, realiza un recorrido amplio por la geografía nacional, que pasa por Galicia, Ibiza, Valencia, Cuenca y Sevilla entre otros destinos, señalando de manera directa hasta 26 emplazamientos que no hay que perder de vista.

Y entre todos ellos destaca la incorporación de dos establecimientos en la Costa del Sol. Uno de ellos es La Fonda Heritage Hotel. Su ubicación en el casco antiguo de Marbella permite al visitante disfrutar de "un retiro lleno de encanto".

The Times hace hincapié en que esta visita permite cambiar los "excesos" de los grandes hoteles frente al mar de la Costa del Sol por un lugar boutique en el casco antiguo de Marbella. Y ello permite pasear "entre encantadoras calles y plazas bordeadas de naranjos".

Localización de La Fonda.

En la descripción se recuerda que La Fonda nació como una iglesia en el siglo XVI antes de convertirse en una casa privada, una escuela y, en la década de 1960, uno de los lugares más de moda para quedarse y comer.

"Ahora ha sido cuidadosamente restaurado como un hotel de 20 habitaciones. Sus patios con columnas, los frescos del siglo XVIII y los suelos de baldosas andaluzas originales han sido rescatados y compensados por vidrios relucientes, una decoración minimalista en blanco y negro y toques de ricos textiles color mostaza", se valora.

El otro hotel malagueño que The Times recoge en su guía es La Zambra, en Mijas. Este es el nombre con el que ha sido rebautizado el antiguo Byblos, uno de los favoritos de las grandes celebridades que se daban cita en la Costa del Sol. El establecimiento original cerró sus puertas en 2010, siendo remodelado una década después por arquitectos mallorquines.

Localización de La Zambra, en Mijas.

Ahora tiene 197 habitaciones decoradas en tonos neutros apagados y ubicadas alrededor de una piscina de varios niveles bordeada por dos campos de golf. “Llamado así por un estilo de baile flamenco, se las arregla para tener una sensación de boutique a pesar de su tamaño”, indican. Cuenta con un amplio spa y cuatro restaurantes que ofrecen lo mejor de la cocina andaluza.

