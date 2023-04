Le pido a Chat GPT que organice mi Lunes Santo en Málaga y se inventa iglesias y horarios de las procesiones

El Lunes Santo es uno de los días de la Semana Santa de Málaga en el que más público se acerca al Centro de la ciudad para ver las procesiones. Para muchos cofrades resulta toda una odisea lograr ver todas las del día cruzando el Centro de un extremo a otro y teniendo todas las hermandades horarios muy similares de salida. Es por ello por lo que le hemos pedido a Chat GPT si podía echarnos una mano para organizarnos el Lunes Santo en la ciudad. Nos ha sorprendido bastante su respuesta, pues se ha inventado horarios e iglesias.

Para ponerle en contexto le hemos indicado que somos "unos turistas que acaban de llegar a Málaga" y que quieren "ver todas las procesiones del Lunes Santo en la Semana Santa de Málaga". A continuación, le hemos preguntado si podía decirnos cómo organizarnos la tarde para ver todas las procesiones durante la tarde de este 3 de abril.

Tras darnos la bienvenida a la ciudad, la IA nos resalta la importancia de organizarse bien para poder disfrutar de todas ellas y nos recomienda seguir la siguiente ruta, repleta de errores, como podrán comprobar a continuación:

Pese a que la primera cofradía del Lunes Santo es la de Crucifixión, Chat GPT nos dice que la primera en salir es la Archicofradía del Paso y la Esperanza --que sale el Jueves Santo realmente-- y que sale a las 15.30 horas desde San Pedro. Tampoco acierta en este sentido. La procesión salía a las 15.10 horas desde la Parroquia del Buen Pastor. La de San Pedro es la sede de Expiración, que sale el Miércoles Santo.

Cuando indica el segundo punto de la ruta, nos damos cuenta de qué la IA no nos da diferentes puntos de la ciudad, sino que siempre toma como referencia la salida. Nos recomienda ir a ver la salida de la Cofradía de Dolores del Puente, que sí corresponde al Lunes Santo, pero nos dice que sale a las 16.45 horas desde la Iglesia del Santo Cristo de la Salud --sale a las 17.15 desde Santo Domingo--.

La tercera procesión que nos invita a ver es la de Humildad y Paciencia, que salió durante la jornada del Domingo de Ramos. Sin embargo, el chat asegura que sale a las 18.30 horas y desde la Iglesia de San Juan --Salió de la casa hermandad de la cofradía, situada en Cruz de Humilladero--.

La cuarta es Salud, que también salió el Domingo de Ramos. Acierta que sale de la Iglesia de San Pablo, pero erra en la hora. Expone que la salida es a las 19.15 mientras que fue a las 17.10. Tampoco pertenece al Lunes Santo.

Y la última que nos dice es la Sangre, archicofradía malagueña del Miércoles Santo, añadiendo que sale desde San Juan a las 20.30 horas. La corporación sale realmente desde su casa hermandad en calle Dos Aceras a las 20.15 horas.

Tras ver la ruta que Chat GPT nos ofrece para la jornada del lunes, solo esperamos que ningún extranjero o no conocedor de la Semana Santa trate de utilizar la IA para organizarse hoy, puesto que de las seis procesiones que salen este lunes, solo ha apuntado bien una, Dolores del Puente, equivocándose de horario de salida y sede canónica. Además, el chat nos alerta de que tenemos que tener en cuenta "los posibles retrasos porque la duración de cada una puede variar".

Lejos de rendirnos, le insistimos en que queremos ver en un sitio recomendado a la Cofradía del Cautivo. Chat GPT nos cuenta que el Cautivo es muy famosa en Málaga, que sale el Lunes Santo --bien, al fin--, y que sale a las 20.00 horas desde San Pablo. No sabe que sale de la casa hermandad y que desde hace unos años realiza su salida mucho más temprano. Este año, a las 17.15 horas.

Pero no es el único patón que comete Chat GPT. Me dice que no puedo perderme al Cautivo por calle Alcazabilla, zona por la que el Cautivo no pasa. "Este tramo es muy popular entre los espectadores de la Semana Santa, ya que ofrece una vista privilegiada del paso de la Cofradía del Cautivo", dice la IA, que parece que nos está vacilando.

De la misma forma, informa que calle Granada puede ser un buen lugar para disfrutar de la procesión "al estar menos concurrida que la calle Alcazabilla", algo que tampoco es cierto. ¿Qué hemos aprendido con este artículo? Sin duda que no todo lo que dicen las inteligencias artificiales es real y que, al menos por ahora, Chat GPT, cofrade, lo que se dice cofrade, no es.

Para que no te pierdas nada esta tarde, te dejamos aquí los itinerarios y horarios del Lunes Santo, los de verdad.

Sigue los temas que te interesan