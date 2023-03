1.000 euros por ver a la Legión desde un balcón el Jueves Santo en Málaga

Son muchos los malagueños que cada año, por estas fechas, trasladan su domicilio particular a los diferentes apartamentos en alquiler situados en el Casco Histórico. El objetivo no es otro que tener una casa en el epicentro cofrade de la ciudad, ya sea para aprovechar las pocas horas de descanso o, especialmente, para poder presenciar el paso de los tronos desde un balcón. Sin embargo, este capricho no suele salir barato.

A estas alturas de la Cuaresma, con la Semana Santa a punto de comenzar, la oferta es reducida, pero siguen existiendo algunas propuestas en plataformas que permiten atisbar el desembolso que supondría esta actividad.

A fecha 29 de marzo, en el portal Milanuncios, se encuentra disponible un apartamento de 80 metros cuadrados con balcones directos a calle Atarazanas; es decir, en pleno recorrido oficial por el que pasan todas las hermandades.

El precio de 750 euros por día para el Domingo de Ramos, Lunes Santo y Martes Santo, además de una fianza de 50 euros por jornada. Hay que tener en cuenta que la tarifa no es constante, sino que asciende hasta los 1.000 en el caso del Miércoles y Jueves Santo, fecha especialmente señalada por el paso de la Legión con la congregación de Mena.

También existe la posibilidad de poder reservar este alojamiento para toda la semana por un coste de 3.800 euros. En cuanto al equipamiento, consta de 80 m2 divididos en un salón-comedor con televisión, cocina completamente equipada con electrodomésticos (horno-microondas, vitrocerámica y nevera), un dormitorio con cama de matrimonio y armario y un baño íntegro con ducha.

Bastante más económica resulta la propuesta disponible en calle Cisneros, que aunque no forma parte del itinerario común, se trata de un punto por el que transitan un gran número de cortejos por su cercanía con la plaza de la Constitución, inicio del RO.

En este caso, el precio es de 150 euros por día (900 toda la semana) y cuenta con dos dormitorios, baño y cocina totalmente equipada distribuidos en un espacio de 80m2, con capacidad para hasta 6 personas.

En plena calle Especerías ofrecen dos balcones de una segunda planta. La propietaria del piso en cuestión explica a EL ESPAÑOL de Málaga que cada uno de ellos acogerá hasta seis personas.

La oferta es por la semana entera: cada uno de los interesados tendría que pagar 385 euros. A cambio, podría disponer del espacio el tiempo que quisiera, el tiempo de paso de las procesiones o durante todo el día.

"Habrá alguien atendiéndoles", asegura por teléfono, subrayando que los balcones están en un piso totalmente habilitado con salón, cocina y baños, a los que también se podrá acceder.

Las cuentas salen solas: con un balcón para seis personas, la propietaria puede ingresar 2.310. En este caso, con dos, la cuantía llega hasta los 4.620 por tener la vivienda ocupada con 12 extraños saliendo y entrando durante una semana.

