El Ayuntamiento de Málaga no permitirá a las cofradías acceder al recorrido oficial por Fajardo

Finalmente, no era una recomendación, sino una petición formal. El Ayuntamiento de Málaga no permitirá que las cofradías pasen por el entorno de Puerta Nueva-Fajardo por motivos de movilidad para acceder al recorrido oficial. Se trata de uno de los considerados puntos negros por parte de las autoridades del orden y la seguridad de la ciudad.

Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga Salutación, Sentencia y Rocío tendrán que modificar sus itinerarios después de que aprobarán este trazado, accediendo al RO por Pasillo de Santa Isabel y Cisneros.

Sí podrán discurrir por dicho eje las Penas y la Cena, ya que sus casas de hermandad se encuentran en este mismo espacio. Del mismo modo, desde SUR afirman que los tronos de Vera-Cruz y Lágrimas y Favores también podrían seguir transitando, aunque en este caso sería en el itinerario de vuelta.

El pasado 1 de febrero, este periódico publicó que por parte de las autoridades se había "pedido" a las cofradías que no utilizaran Puerta Nueva-Fajardo ni calle Nueva como vías de acceso al itinerario común. No obstante, desde San Julián siempre se optó por la fórmula de "recomendación".

Esta noticia llega en una semana clave para la publicación de los horarios e itinerarios; unos documentos que, según fuentes consultadas, llevan listos desde hace tiempo, pero que ahora tendrán que verse reajustados nuevamente.

Pedro Ramírez

El responsable del área del recorrido oficial, Pedro Ramírez, ha subrayado que el objetivo de la Agrupación ahora es defender los intereses de las cofradías: "Hemos trabajado con esa recomendación, ocho las aceptaron y tres decidieron seguir pasando por allí. Se presentó la propuesta aprobada en Junta de Gobierno a las autoridades y estábamos a expensas del informe definitivo de Protección Civil, pero todavía no tenemos comunicado oficial".

Hasta que el Consistorio no oficialice este aspecto, los horarios e itinerarios no se publicarán, según explica Ramírez. Todo esto sucede a menos de tres semanas del Domingo de Ramos.

Por su parte, Javier Martín, hermano mayor del Rocío, ha hablado de "decretazo" en declaraciones a Bajo Palio, confirmado que tendrán que acceder al RO por Pasillo de Santa Isabel: "Entendíamos que podíamos acceder por Fajardo ya que éramos la primera del Martes Santo. No teníamos necesidad de tirar por Santa Isabel cuando luego venía las Penas".

Desde Salutación mantendrán la misma postura: "Nos llama la atención tener que llegar a este punto. Presentamos horarios en octubre y nadie los dijo nada. En febrero saltó un poco esto, pero todo bien hasta ahí. Esto no nos hace ningún mal, pero era una recomendación como otras y, teniendo en cuenta horario y dimensiones de nuestros tronos, entendíamos que no era un sitio nuevo a explorar, por lo que decidimos tirar para delante".

El hermano mayor de la Sentencia, Chema Romero, ha subrayado que el paso por Fajardo estaba aprobado por cabildo, un punto que llevaban recorriendo al menos 10 años: "Queríamos evitar el paso por el Pasillo de Santa Isabel, que no nos gustaba. Policía y Protección Civil cuantifican unas cosas y nosotros otras que no se pueden cuantificar. No estamos de acuerdo, no lo veo, pero acataremos. Si es peligrosa para una, lo es para todas".

