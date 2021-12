María de la O se encuentra con la Navidad en Málaga

Atrás parecen haber quedado aquellos recuerdos de una ciudad donde las procesiones en la calle formaban parte de un pasado irrepetible. Las imágenes de una vida no tan lejana (apenas hace un año y medio) que se guardaron en un baúl que no volvería a abrirse hasta 18 meses después. Vivencias del vacío que, si la pandemia lo permite, no volverán a resurgir.

Y en esa pelea de la Málaga semana santera que busca ganarle el pulso al tiempo perdido, las cofradías intentan recuperar el terreno cedido. Cualquier momento parece una opción válida, aunque ese "cualquiera" incluya la Navidad y lo que ella supone: un Centro histórico repleto de luces que en algunos tramos se convierten en obstáculo para el discurrir del cortejo.

Las hermandades intentan instalar un clima de simbiosis entre el adviento y el equinoccio de marzo, dando como resulta un ecosistema difuminado que no parece decantarse ni para un lado, ni para otro.

En este contexto, la hermandad de la Columna de los Gitanos de Málaga celebró la procesión extraordinaria por el 50º aniversario de María de la O. Una efeméride que se cumplió en 2020, pero que las causas de sobra conocidas obligaron a posponer cualquier atisbo de celebración. En la festividad de la Esperanza, de la Expectación y de las Antífonas, la corporación del Lunes Santo planteó esta jornada dentro de un formato novedoso.

Lejos del componente vespertino o nocturno que se le presupone en numerosas ocasiones al culto público, la Virgen de los Gitanos se echó a la calle por la mañana, llenando las calles del Centro desde antes del medio día. Partía desde la casa hermandad de Frailes un cortejo formado por la cruz guía y dos faroles, 50 parejas de velas, la junta de gobierno y el guion, y un nutrido grupo de acólitos y monaguillos.

Hoy Sábado 18 de Diciembre día de la ESPERANZA, SALIDA EXTRAORDINARIA DE MARÍA STMA DE LA O, a las 11.00 h.#CofradiasMLG pic.twitter.com/mnRAHBXGmv — Hermandad de la Columna (@HdaddelaColumna) December 18, 2021

Todos ellos antecedían a María de la O, que lucía la nueva corona, realizada en plata por los talleres de Ramón León, y donada por un grupo de hermanos y devotos como regalo por este aniversario. Una estampa novedosa y única, ya que como explicó el hermano mayor en declaraciones a EL ESPAÑOL de Málaga, la presea ha sido ejecutada con la idea de que forme parte del ajuar de la Virgen en el culto interno: "No está hecha para procesionar", señaló.

Además, la Virgen, ataviada con pedrería y joyas en tonos coral, presidió su trono procesional del Lunes Santo, integrada en un conjunto en el que las rosas, azucenas y nardos juguetearon con la cera rizada. Fueron varios los momentos (en Cárcer y Martínez, entre otros) en los que las andas tuvieron que maniobrar para esquivar los adornos navideños, habiendo recurrido previamente al paso a brazos bajo las luces.

Además, la excepcional del evento condicionó que la procesión optase por recorrer nuevos entornos, como la rampa de la Aurora o la avenida Rosaleda, entre otros. El tirón devocional de la talla de Buiza invitó a que se llenasen tres los turnos de hombres de trono para portar a la Virgen. Dentro de estas tres cuadrillas, fueron varios los submarinos de cofradías que decidieron participar, como los del Gran Perdón, Lágrimas y Favores o la Esperanza.

A los sones de la banda de música de Zamarrilla, la procesión está buscado recorrer el mayor número de calles del Centro donde resultará especialmente reseñable el momento del encierro, en el que la formación musical interpretará un villancico en referencia a la expectación de María.

La cofradía celebrará este domingo, a las 12:00 en la iglesia de San Juan, la misa en honor a María Santísima de la O y que será oficiada por el director espiritual, Felipe Reina. Tras la misa, se rezarán las antífonas a la Virgen de los Gitanos.

