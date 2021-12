¿Quieres hacer adornos reciclados para tu árbol esta Navidad? Un taller en Estepona te enseña

Cápsulas de café, bombillas o cedés disfrutan de una segunda vida convertidos en insospechados objetos ornamentales y en protagonistas de tutoriales de la cada vez más extendida cultura del reciclaje que, como no podía ser de otra manera, llega también a la decoración navideña, donde se mira lo antiguo con ojos nuevos.

De este modo, una botella de plástico, un vaso de yogur o el cartón de un rollo de papel higiénico, tras pasar por un proceso de transformación a través de los populares "hazlo tu mismo" (DIY, por las siglas en inglés de Do it yourself), se pueden convertir en papás Noel, muñecos de nieve o pingüinos.

Hay propuestas sencillas en las que basta con colorear y añadir una pequeña cuerda a un posavasos para hacer de él un detalle que colgar en el árbol; y otras algo más complejas que requieren de cierta destreza como construir un muñeco de nieve con varias decenas de vasos de papel o un abeto con ruedas de automóvil.

Las opciones son tantas como uno sea capaz de imaginar. Desde bombillas Bob Esponja y Green, a guirnaldas de chapas o retales, pasando por campanillas y coronas de cápsulas, angelitos de servilletas, arbolitos de libros de texto e, incluso, belenes en viejos tricornios de la Guardia Civil.

Al introducir en internet los términos de búsqueda 'como hacer adornos de Navidad' o 'adornos de Navidad reciclados' aparecen más de 44.600.000 resultados en el primer caso y 7.770.000 en el segundo, lo que proporciona una idea bastante aproximada de los millones de posibilidades que existen.

Algunos niños los realizan en el colegio como manualidades de la mano de sus profesores, mientras otros los confeccionan en casa junto a sus padres o hermanos mayores, en la que se plantea como una entretenida alternativa para el ocio familiar en las frías tardes de invierno.

Darle vida a lo viejo

Lo que en un principio parecía una actividad lúdica dirigida a los más pequeños, hoy se ha convertido en un pasatiempo para muchos adultos y cada vez son más los que disfrutan dando otra oportunidad a cosas que, de otro modo, acabarían en el fondo de un armario o en el cubo de la basura.

Este es el caso de las alumnas del Taller de Adornos Navideños Reciclados Solidarios del programa Navidades Recicladas del Ayuntamiento de Estepona, quienes han elaborado distintos ornatos con, entre otras, las bombillas de los antiguos arcos de la feria.

Entre noviembre y diciembre las participantes en este curso realizan objetos con materiales en desuso para vender en un mercadillo navideño con fines benéficos que este año se destinará al Fondo de Regeneración de Sierra Bermeja, ha señalado su monitora, Mariola Porras.

Brillantina

"Con un poquito de brillantina y pintura" se puede hacer "algo muy navideño", ha explicado Porras, que ha asegurado que "a cualquier cosa se le puede sacar partido" y ha recordado que otras veces han utilizado tarros de cristal de conservas, pinzas viejas de la ropa o discos inservibles.

También han encontrado uso para las papeletas electorales sobrantes con las que han confeccionado libretas y las cúpulas de las antiguas farolas de la ciudad que, transformadas en grandes campanas, colocaron en algunas calles de Estepona, ha detallado.

Alumnas como Yolanda Melgar, habitual del reciclado, o Carlota Martínez, que este año ha participado por primera vez en el taller, consideran "importante" aprender a reciclar y a reutilizar porque se consume "mucho plástico", además de que resulta "muy bonito" convertir esos elementos que ya no se usan en adornos de Navidad.

