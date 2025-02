COACMLG 3ª semifinal | Payasas, enamorados, migrantes y pizzeros siguen subiendo el nivel

Qué afortunados somos de vivir ciertas noches en el Teatro Cervantes de Málaga como la de hoy. Noche de golpetazo a la butaca cuando ese pasodoble te llega al alma. Noche de carcajada potente tras un buen cuplé. Noche de cambios en las quinielas para la final porque fulanito al final viene más fuerte de la cuenta. Noche con los bailes del himno de la IA que se han inventado Carmen Gil y sus amigos y que ya se saben todos los palcos y hasta el gallinero. Noches que, a fin de cuentas, llenan el corazón al aficionado carnavalero.

Lo de este martes blanquiazul ha sido totalmente apoteósico. Además de recibir sorpresas malaguistas, de principio a fin, los grupos han ido presentando todos sus credenciales, dispuestos a lograr un hueco en la final. Si bien, especialmente brillantes han estado las comparsas de Los enamoraos, La desbandá y La sublevada. No quisiera yo ser jurado de comparsas. Qué barbaridad. También han experimentado una importante mejoría respecto a preliminares la murga de Rute, Los tradicionales, al igual que la murga del Chino, Mi casa es la suya.

También actuaron Las naiperas, agrupación juvenil de Alcalá del Valle, y dos infantiles, el romancero de Alvarito Díaz Plaza, quien sin duda algún día será pregonero de nuestro carnaval, y la murga infantil Los que te dan las notas. Ni ellos ni Álvaro concursan en adultos, pero se comieron las tablas del Cervantes, como suelen acostumbrar. Vamos con los mayores, ¡hay tela que cortar!

Comparsa - La desbandá

La desbandá.

Miguel Gutiérrez y su comparsa abrieron el concurso de adultos con su desbandá del siglo XXI. Malagueños migrantes que se ven obligados a abandonar su ciudad por culpa del problema de la vivienda, la turistificación... Del grupo hay poco que decir. Estando en su primera fila históricos grandes como Rubén Gallego (impresionante el pase que se ha hecho) o una joven Sara Delgado que me ha dejado sin palabras con su sensibilidad, siempre lo digo, ya pueden cantar una lista de la compra que se defenderá bien.

Pero es que encima las letras acompañan. Miguel ha lanzado dos hachazos en forma de pasodobles. El primero al Sistema Andaluz de Salud, con una carga importante sabiendo que él es facultativo y desde el testimonio de un enfermo de cáncer que ya ha muerto. Pasodoble reivindicativo y que duele a la vez.

Así, el segundo ha ido destinado a aquellas terapias contra la homosexualidad que fueron denunciadas hace unos meses, pero centrándose en la historia de un joven que nace en una familia arcaica que no respeta su condición sexual. En concreto, una de las diócesis que ofrecía estas terapias de conversión LGTBI fue la de Málaga, aunque la entidad siempre negó todo. Lo narra con mucho gusto. El último trozo del pasodoble es increíble: "Creí sanarme y me casé con la mujer que me quería, como un cordero que es llevado a un matadero sin salida por la terapia maldita que me jodiese la vida. Y otro domingo entré en esa iglesia y miré cara a cara a mi Cristo y supe que no me juzgaba por ser como quiso de la casa del Señor un orgulloso maricón

de allí salió, de allí salió con su marido". Tema original y muy aplaudido.

Los cuplés, de comparsa. El primero a Rafa Nadal, que tras retirarse viene a Málaga, pero a Pelucas Paco's, con la pérdida de pelo que ha tenido. El segundo, de pelo. El estribillo es para escucharlo veinte veces. El grupo suena cada vez más compacto, algo que me parece que provoca que se luzcan más. A veces, menos es más. El popurrí es una delicia y la cuarteta de Recuérdame, dedicada a la hija del autor, es emoción a raudales. Gran pase.

Murga - Los tradicionales

Los tradicionales.

Desde Rute o Nápoles, como quieran verlo, llegan Los tradicionales, unos pizzeros imparables que tras un pase algo más relajado en preliminares, han venido con todo y más para meterse al público en el bolsillo y lograr un billete para la final del viernes.

Cantan bien e interpretan el repertorio de muerte. Qué manera de moverse por el escenario. El primero de los pasodobles, en italianini, fue dedicado al desmantelamiento de la Sanidad y la Educación, entre otros sectores, principalmente por parte de los gobernantes. Hablan de que está bonito aquel lema que salió en la dana de Valencia de que 'el pueblo salva al pueblo', pero que los pricipales responsables del asunto son los políticos. Bien tirado. "Que en vuestro cielo no están Giancarlo, ni Manolito, en vuestro cielo están los Gallego, Rengel y Er Dito", dicen. Una auténtica preciosidad. Que tengan que venir cordobeses a decírnoslo...

Los cuplés, cupletazos, como se suele decir en el argot carnavalero. El primero a Errejón, al que dicen que en vez de entrar a locales de alterne debería entrar por puertas de su altura, como las de Imaginarium. El segundo caló muchísimo en el teatro. Cuentan que el alcalde, Francisco de la Torre, y Teresa Porras se van de viaje a ver museos. Al salir de uno de ellos, le dicen a Porras: "Usted puede salir, pero la momia se queda". Mortal. Y el popurrí, marca ruteña, con buen rollito y mucha alegría. Subidón.

Comparsa juvenil - Las naiperas

Comparsa juvenil 'Las naiperas'.

Las naiperas fue la comparsa juvenil de la noche, que compite en la misma categoría que Los de despeñaperros pa'bao, de La Murguita. Desde Alcalá del Valle, el grupo canta muy afinado, le ponen unas ganas tremendas, pero las letras no acompañaron. Principalmente porque repitieron un pasodoble y un cuplé, algo inadmisible si se forma parte del COAC.

El primero de los pasodobles es a Pedro Sánchez, por lo gafe que es y todo lo que le ha pasado desde que está en el poder, como la pandemia o la dana. El segundo, a los viajes a Turquía para ponerse pelo. Han disfrutado de la actuación en el Cervantes, de presentación y calidad, pero falta algo más de profesionalidad con las letras. En cualquier caso, me alegro de que hayan disfrutado. Algunas de ellas son muy pequeñitas y es una forma de llevarles el carnaval.

Comparsa - La sublevada

La sublevada.

Y antes del descanso fue el turno de Pepa López y sus sublevadas. Menudo pase, qué voces y qué letras. La presentación y el popurrí es absolutamente brillante, siendo la cuarteta final, para mí, la más chula y pegadiza del concurso. Me encanta cómo hay un pequeño esbozo cuartetero al inicio, cuando se ríen de que la que dice que hay gente que las pone en las apuestas, ya que nunca una mujer llega a la final. Vaya trabajo de Isa y Pilar en afinación, qué barbaridad.

En los pasodobles, en el primero se imaginan siendo alcaldesas de Málaga, una Málaga perfecta, como ellas desearían que fuera. Así, cuando se despiertan, se dan cuenta de que ahí sigue él en su "poltrona". Muy bueno. El segundo, a las Charis, un grupo de El Salar que pasó el año pasado por el COAC dejando algo de polémica con una letra algo machista y que este año han vuelto al concurso, con el mismo mensaje, pero embarazadas. El otro día este mismo grupo llevó un pasodoble denunciando la violencia de género, algo que ellas no comprenden ni ven coherente cuando luego en gran parte del repertorio hacen chistes sobre la mujer. Totalmente de acuerdo con ellas y aplaudo el pasodoble.

Si bien, creo que el primer cuplé sobre los Pepes que tenemos en casa, podía haber sido otro. Me chirrió oír algo como que el hombre no se encuentra los huevos sin ayuda de la mujer después de oír semejante pasodoble. Igual hay temáticas más adecuadas. El segundo, muy bueno, acerca de la gentrificación. Se sienten extranjeras cuando bajan al Centro de Málaga. El popurrí, insisto, de los mejores del concurso. Es tan precioso como la puesta en escena. Yo me mojo: las quiero en la final.

Murga - Mi casa es la suya

Mi casa es la suya.

La murga del Chino no tenía todas consigo. Tras un pase regular en el que cantó, en sus propias palabras, "a las butacas", este martes ha cantado sin un guitarra por el fallecimiento de un familiar de este. Sin embargo, en cuanto se sube uno a las tablas, olvida todo lo malo y se centra a muerte en vender al público el repertorio.

Tras una presentación donde hablan del personaje, un abuelo que sufre los estragos de tener en casa a toda la familia: hijas, nietos, etc. Acaba coon una flecha en la cabeza y vestido como Blancanieves.

Los pasodobles, de cortes serio, para denunciar a los que se parten el pecho por el Málaga CF solo cuando les interesa y para aquellos de Málaga que solo cantan repertorio gaditano cuando salen. Ambos pasodobles reivindican que barramos más para casa, que no hacemos nada malo.

Los cuplés fueron de tres en tres y tras el palo recibido en preliminares, les entraron prácticamente todos. Se acordó de la Cruz de Humilladero, llena de "personas de color" en la zona de los Tilos para que luego Baltasar esté pintado con betún. También recrdaron la operación del dueño de Er Pichi de Cai de la vista, que tenía un ojo distraído y ya no va a poder visualizar todos sus locales a la vez. También hablan de la nariz de Lucas o a su mujer, que se ha estirado tanto que se parece a "Pepe León tras ponerse la máscara del alcalde". El público receptivo y entraron casi todos.

El grupo detectó el buen rollo y se vino arriba el resto de la actuación. El popurrí está cargado de pegotes. Lo de que el Niño Jesús también va a acabar con ellos viviendo como se descuiden es muy bueno. Mucho mejor pase que en preliminares, pese al impedimento, además, de tener un guitarra menos por la muerte de un familiar muy cercano. Bien defendido.

Comparsa - Los enamoraos

Los enamoraos.

El olor a jazmín se repartía por el batio de butacas mientras que se saludaban al otro lado de la cortina. Los nervios les comían. Sabían que tenían que hacer un pase redondo para optar, al menos, a una final, y salieron a por todas. Tras una presentación interpretada con una potencia impresionante, llegaron a los pasodobles. Sin duda, dos bombas del genio David Fernández. El primero, donde reconoce como hombre que es que en muchas ocasiones de su vida ha sido machista. El micromachismo está presente en nuestro día a día y la mejor manera para subsanarlo es pidiendo perdón y reconociendo el error. Le honra una letra tan valiente y sincera. ¡Y necesaria en nuestro carnaval!

El segundo, muy critico con la subvención de 300.000 euros que el Ayuntamiento de Málaga otorgará a la Esperanza por la Gran Procesión del Jubileo, el próximo mes de mayo. Qué manera de escribir y qué manera tiene su grupo de venderlo como si fuera oro. Una auténtica gozada.

En los cuplés, estos comparsistas son especialmente más graciosos de la cuenta por unas presentaciones que hacen a cada uno de sus componentes. Chorlito podría ganar mil premios por su magnífica interpretación. Qué espectáculo. El primero fue a José Migué, el típico cuñado que habla de okupas, denuncias falsas... Y le dicen que coja un libro y se deje de Antena 3. Buena crítica. El segundo, atropellado, como le gusta jugar a David, hablando del atentado de Carrero Blanco, al que hicieron un cuplé polémico el año pasado. En esta ocasión, deciden que es Franco el que podría haber ido también en ese coche. "Qué desperdicio de bomba", dicen.

Murga - Quiero que mi padre se vaya, pero mi padre no quiere

Pepe León, en acción.

Pepe León, en su salsa como protagonista de la murga en el papel del alcalde de Málaga. En la presentación, esta vez aparece en bata. Le hemos pillado ya dormido con resaca por la fiesta del Unicaja. Pasodobles contra la turistificación, hablando Pepe en inglés y traduciéndolo sus hijos, mientras que en el segundo se acuerdan de la marina de megayates proyectada en Huelin, el que para ellos es el primer barrio obrero de Málaga y que les duele por encima de todas las cosas. Ambos serios, pero con algunos pegotes de humor en el desarrollo. "Que nuestro alcalde, en barco se va, mientras que nuestra Málaga está hundiendo", rematna en el segundo.

En la tanda de cuplés, da la sensación que algo se están guardando, conscientes de que estarán en la final tras el magnífico pase de preliminares que hicieron. En este pase, de momento, presentaron cinco cupletinas, siendo la mejor la última, muy fresca. Dicen que cantar en martes trae mala suerte ya que dicen que "ni te cases ni te embarques", pero miraron al jurado diciéndoles que los últimos siempre serán los primeros. Otros cuplés van a los porros, a buscar aparcamiento en San Andrés... El popurrí, en la línea de preliminares. Muy bien cantado y con Pepe como mayor protagonista. Gran sesión hoy. Ya llega mañana la noche de los cuchillos largos. Suerte a todos.