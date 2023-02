COACMLG 6ª preliminar: la fiesta se muda por semifinales al Cervantes tras una sorprendente noche

La noche prometía y dio mucho de sí con grandes sorpresas del principio a fin. La noche de los cuchillos largos, como acostumbra, estuvo llena de tensión e intriga hasta que el jurado dio el pase a semifinales. El menú del día lo pusieron Los hombres de honor, La virgen de la cueva, Los artesanos de Málaga, Sin perdón, Los sedientos, Los verdaderos patronos y Los herejes.

Comparsa Hombres de honor - Torre del Mar

Torre del Mar. E.E

La noche la inauguró la Comparsa del Landro, desde la Axarquía. El grupo estaba conformado por unos caballeros dispuestos a consagrar su espada por el Carnaval de sus amores, como dicen al final de la presentación.

Este grupo llegaba al COAC en una tesitura complicada. A la incertidumbre del conflicto de la Fundación y las asociaciones ellos sumaron otra grave problemática interna. En junio comenzaron el proyecto de Hombres de honor con 18 integrantes. Finalmente, han llegado a preliminares con 15, o más bien 14 y medio, porque la única chica del grupo se ha partido el peroné y ha tenido que actuar apoyada en un taburete. No ha sido fácil para el grupo ensayar y esto ha pasado factura en su afinación. En algunos momentos hubo también alguna mascada de letra.

Esto es una pena porque el repertorio estaba bastante bien, especialmente ese segundo pasodoble a la nueva libertad del Carnaval con este patronato democrático. Bonito inicio: "Como elegí el carnaval, ahora no tengo ni oro ni plata, mas hoy procedo a firmar un testamento en que dejo constancia, que aunque a diario venga el hambre tras de mí, tengo de sobra para ser rico y feliz". Tampoco estuvo mal el segundo cuplé, donde cuentan que un niño ha aprobado todo en Navidad y su padre le lleva a ver al Málaga C. F. "Papá, ¿qué hecho yo para este castigo?", remataron. No os desaniméis y a seguir intentándolo el año que viene por Momo y todos los carnavaleros. Gracias.

Cuarteto juvenil La virgen de la cueva - Málaga

La virgen de la cueva. E.E

Buena actuación la de este cuarteto con muy poca vergüenza que ya echó sus ramas en la murguita de Alberto Salas. Marta interpretó a una guiri; María, a una limpiadora con arte y muchos cursos; Nora, a una malagueña salerosa; África, a una deportista un tanto pijita y claustrofóbica y Alba, a una clásica espetera. Todas ellas se sitúan en el chiringuito 'La Virgen de la Cueva', el único rincón de Málaga donde llueve mucho --hacen aparición estelar los protagonistas de El cuarteto está divino a bordo del Arca de Noé ante semejante diluvio universal--.

Durante la parodia, cada una tiene un dilema que va compartiendo con el resto. Especialmente sembrada está la limpiadora, a la que la tienen amargada por pisarle los fregados. El mérito de estas niñas, permítanme que lo diga, es tremendo. Han llevado, por qué no decirlo, el mejor cuarteto que se ha visto en este concurso a las tablas, con un 'yo me lo guiso, yo me lo como', porque toda la idea la han creado ellas mismas para posteriormente ejecutarla divinamente --tenían que ver a Alberto Salas con el babero entre bambalinas-- Y ojo, ¡todo rimado! Una fantasía tremenda, vamos, como dirían ellas con su edad. Buenos cuplés, sobre la inflación el primero y sobre el bono cultural que les ha dado a los dieciochoañeros el Gobierno: "Voy a un musical de estos que hay en Madrid, me he sacado una entrada pa' un festival por ahí y me ha dicho mi padre que esto es ruina... lo que se ahorra en el bono se lo ha fundido en la estancia y en gasolina". Buenísima actuación y deseando saber qué seguirá ocurriendo en ese chiringuito, porque han pasado a semifinales. Enhorabuena, chicas.

Comparsa Los artesanos de Málaga - Ronda

Los artesanos. E.E

Los artesanos de Málaga ha sido la propuesta de Ronda tras un año de silencio en el concurso. En 2021 estuvieron en la calle como espantapájaros, pero no les dio tiempo a llegar al COAC. Este año se ponen en la piel de un artesano para mostrarnos al detalle cómo se fabrica el alma del carnaval desde el taller.

Lo hacen de una manera muy original, soy muy joven, pero no recuerdo haber visto a Ronda en los últimos años haciendo casi una parodia sobre las tablas y tanto tipo. De hecho, empiezan el repertorio usando unas líneas de la comparsa Febrerillo el loco, que presentaría Guti allá por 2009.

Cómo cantan, cómo afinan... Es de esos grupos que pueden llegar a convencerte de una idea que no cuaja solo por cómo la defienden cantando. Maravilloso siempre Lara en la punta prensa y buen fichaje de Rubén Tejada, que se ha adaptado muy bien a la sonoridad de esta comparsa... Pero es que la idea ya por sí sola ha cuajado con grandes letras de Manuel Barragán. Concretamente destacaría el segundo pasodoble, que levantó al teatro entero y en el que denuncian que Ronda sigue aislada sin una autovía y que esos retrasos constantes se están cobrando la vida de muchas personas en las actuales y peligrosas carreteras.

"Esta tierra ya no aguanta más, que si un obrero sale de su casa a trabajar siempre tiene que volver al abrigo de su hogar. Que nadie más se encuentre con su verdugo en alguna curva de mala muerte, que quiero viva a mi gente y aquellos que lo consienten, aunque sean los que gobiernen con nuestros votos que ya no cuenten", cantaron con acierto.

Cuplés de comparsa, el primero a una sobrina poco agraciada y el segundo a las razones por las que en Qatar llevan siempre cara de 'sieso', que no tienen ni alcohol, ni sexo, según la comparsa. El estribillo, una maravilla de piropo a Málaga:

"Desde la sierra hasta el mar, dibujaíta en el mapa, en un lienzo azul y verde con maderas los barquitos que dormidos te embellecen por forillo todo el cielo te ilumina el escenario un sol radiante que eres Málaga bonita una gran obra de arte".

El popurrí marca de la casa. Bonito y con una musicalidad preciosa. Desde donde estábamos sentados los compañeros de la prensa no lo pudimos apreciar bien, pero usaron una garrafa de agua enorme para hacer música. Si algún comparsista de Ronda nos lee, queremos ver cómo funciona esto en el Cervantes. Viva Ronda y gracias por volver.

Murga Sin perdón - Málaga

Sin Perdón. E.E

Reaparición de la Murga del Chino tras su polémico paso por el COAC de Cádiz, que les ha costado a muchos de ellos una semana complicada. Te contamos con todo lujo de detalles el pase del Chino y los suyos aquí. En cuanto al repertorio, en la presentación explican su personaje, un hombre cuya mujer se ha enfadado bastante con él por "uno o dos errores" que ha cometido y la mujer sigue sin aceptarle ningún perdón.

En los cuplés hablaron de un vecino que tenía un tic en la cabeza y sus hijos le ponían hasta a partir nueces con el hombro y de Froilán, que la criatura tiene tantos nombres que según el grupo es lógico que no le hirieran en su último enfrentamiento, "porque el chaval ya no sabía a quién darle el navajazo". De las cuartetas no cambiaron nada exceptuando el final, donde aseguraron que gracias a sus mujeres pudieron acudir al teatro. "Resistiré a mil noches de ensayo sabiendo que despierta a mí me espera un corazón que del destrozo sin dudar me ha levantado, pa' que a mi gente y a mi tierra hoy venga a cantarle yo", cantaron.

Comparsa Los sedientos - Tarifa

Los sedientos. E.E

Y desde la mismísima Tarifa llegó una preciosa comparsa gaditana, de esas que te miran a los ojos cuando cantan cerca de ti. Enfundados en un tipo celeste como guiño al agua y soltando purpurina, cantaron un pasodoble al agua después de decir que cantando siempre llega la tromba de carnaval en su presentación. "[el agua] Siempre ha servido pa' separar pueblos, culturas, naciones... delimitar como barrera, como obstáculo inventado. Rompiendo un puente natural que no nos debe separar del que te mira del otro lado", cantaron.

El segundo pasodoble también llevó una letra muy directa donde el autor, que es republicano, se replantea la ley de sucesión en la monarquía y presenta que ojalá llegue el día en el que España tenga una presidenta mujer que haga sufrir a la institución. "Y tal vez podamos ver de presidenta a una mujer para mujeres y para hombres. Si el día que jure la Constitución, usted se revuelve y dice que no, yo gritaré larga vida a Leonor. Que las mujeres españolas, se amarran hoy la cola con coraje y rebeldía, que ya está bien de idolatría, que ya está llegando el día que una mujer sea la que haga temblar la monarquía", remataron.

Vaya potencia tienen en sus voces estos tarifeños que quisieron acordarse de Málaga en los cuplés, concretamente de uno de los templos de los malagueños: la Kiki.

"Hemos venido pronto y hemos cogido los tres peajes. El GPS se ha liado y nos ha llevao por donde no era... allí hemos visto la Kiki y hemos comprado cinco o seis palmeras. Dios mío que bastinazo, con ese hojaldre casi divino. No sé el cómo ni el porqué se ha atascado el water del camerino". Buena actuación la que firmaron estos gaditanos que les ha servido para volver a repetir en semis. Enhorabuena.

Murga Los verdaderos patronos - Málaga

Los verdaderos patronos. E.E

La sorpresa de la noche, si me lo permiten. Menudo salto de calidad el de los Emeterios, que se hicieron con el público en el bolsillo desde el primer segundo de actuación con estos verdaderos patronos. Jugando con el tipo de Los patronos el año pasado al principio de la presentación, nos explicaron su tipo, loca en la cabeza incluida --este detalle es un uno--. Bien por estos chavales que llevan varios años intentando cuajar y parece que este año pueden liarla fuerte con una murga malagueña y exquisita, como dirían los amigos de Victoria.

Son San Ciriacos, patrones de Málaga y están en las nubes. Desde allí quisieron dedicar unas letras a los que le acompañan, al murguista Javi Zumaquero, a Chiquito de la Calzada o al Pulga. A aquellos santos que tantas risas les sacaron y a los que ellos les rezan. "Son mis santos, los que me llevan a misa... Amén... Gracias a ellos vivo la vida, vivo la vida, con una sonrisa". El segundo, a Paqui Prieto, que no ha tenido sesión sin su emocionante pasodoble durante estas preliminares.

Los cuplés son dos cupletazos tremendos. En el primero cuentan que a San Pedro se le cuela el papa Benedicto en el cielo, puesto que tenía enchufe. En el segundo cuentan que tienen diarrea... "y vosotros creyendo que lo que caía era barro". El estribillo, para tirarse también: "Llevo una duda a cuestas, dame la respuesta. Con tu gran sabiduría... ¡Santa Paula! ¿por qué has cerrao la marisquería?".

Sin embargo, el plato fuerte de esta murga viene en el popurrí, repleto de chistes que quizá pueden resultar sencillos sueltos, pero que nadie antes había usado, muchos de ellos en clave malaguita y otros tantos al tipo, sobre santos. "Vamos a contar secretos, vamos a contar secretos, vamos a contar secretos... Se vais a quedar de yeso: San Jacobo odia el queso, San Jacobo odia el queso, San Jacobo odia el queso", fue uno de ellos, y "Ah! Que se me olvidaba, Spiderman es de Málaga. No me extraña. Claro...

Vive por La Araña", otro. Actuación redonda y graciosa con una súper idea. Podéis estar orgullosos pase lo que pase en semifinales, chicos.

Comparsa Los herejes - Málaga

Los Herejes. E.E

Y por último, pero no por ello menos importantes, los Niños, que la formaron en el teatro con su peculiar forma de cantar, siempre tan cuidada. Los niños vienen haciendo las cosas bien desde que se estrenaran el año pasado y en esta ocasión Los herejes vienen con el hacha entre los dientes para tratar de colarse en la final este año --cabe recordar que el año pasado se quedaron fuera por muy poco--.

Y vienen con el mismo alma de aquellos niños perdidos, revolucionarios aunque quieran echarlos a la hoguera, con la "anarkía y karnaval" por bandera, "por eso cada noche vuelven presos a este mundo de colores donde sacan los cojones que llevan dentro". Qué buena dupla hacen Alvarito y Pablo Gallego en este grupo que si hace las cosas siempre es para hacerlas bien.

Ejemplo de hacer las cosas bien es también uno de sus pasodobles, donde explican que hay que luchar para que Málaga no acabe convirtiéndose en la ciudad del paraíso del extranjero: "Aquí hay que venir, respetando nuestra historia, nuestra forma de vivir, ya está bien de tanta escoria, ya está bien de permitir, que profanen cuatro mierdas lo sagrado de mi tierra. Turistas, hosteleros, empresarios y políticos veletas o Málaga se respeta, o esto es la guerra". Bravos.

Cuplés de comparsa, que en realidad por su estructura podrían contabilizarse como cuatro en lugar de dos, puesto que los dividían tocando el pito en una original forma de trabajar estas piezas del repertorio en las que se acordaron hasta del Elton. En el segundo dicen que su autor está absolutamente embelesado con rimar versos. Buen popurrí carnavalero a la par que rebelde, siendo este un canto absoluto a la libertad. Insisto, qué grandes pasos está dando este grupo... ¡Qué calidad! Felicidades a todos por el paso a semis. A disfrutarlo.

Sigue los temas que te interesan