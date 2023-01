Paqui Prieto, pregonera del Carnaval de Málaga 2023: "La risa de un niño en carnaval es mi motor de vida"

"Por fin", "Merecidísimo" o "Se hizo justicia" fueron algunas de las ideas que se leyeron en Twitter el día que la Fundación Ciudadana Carnaval de Málaga publicó que Paqui Prieto (Málaga, 1959) sería la pregonera del Carnaval de Málaga 2023. Su nombre ha sonado entre los aficionados durante años e incluso en 2022 la comparsa Líbranos del mal cantó en el Teatro Cervantes un pasodoble pidiendo su elección.

Las plegarias han sido escuchadas y este año la voz de los niños del Carnaval de Málaga -Chupete de Oro en 2022 y Pito de Oro en 2006- será quien pregone la fiesta. Prieto fue autora de una agrupación de canto por primera vez allá por el año 1988, cuando escribió los cuplés de la murga Guay del Paraguay. Fue justo ese año cuando obtuvo el primer premio, que revalidaría con Tu pequeño mundo. Sin embargo, siempre ha sido una mujer a la que los premios y la competición siempre le han dado bastante igual.

"No veo el carnaval como una competición, sino como un cúmulo de experiencias. Creo que eso siempre se lo inculco a mis niños de la murga, que a su vez crecen con esa idea. Los que pasan por mi murga, crecen y acaban viviendo el concurso de otra manera, disfrutando de cada fase. Ese es mi mejor premio", explica Prieto en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga.

De hecho, esa mirada tan especial que ella tiene hacia el Carnaval de Málaga provoca que en el año 1992 creara su primera agrupación infantil: En el kiosco te espero. Paqui asegura que el motor que le ha permitido no fallar a la fiesta en ninguna ocasión desde entonces ha sido "la risa de un niño", la risa de sus "grillitos", porque así llama ella con cariño a todos los que pasan por su grupo. "Yo no me puedo cansar, porque el niño que acaba de entrar al grupo lleno de ilusión hace un año aún no está cansado. Tengo que verlo así porque precisamente son ellos los que también me llenan de fuerza e ilusión a mí", sostiene. En total, la murga infantil de Paqui Prieto ha sacado treinta agrupaciones conformadas por más de quinientos niños. "Me siento muy afortunada de poder vivir esto. El carnaval sin niños para mí no sería carnaval", reconoce con emoción.

Ahora la vida, o más bien la Fundación, le planta el reto de ser pregonera, algo que le abruma. Ha tenido un año muy complicado dentro de la Junta de la Fundación con las disputas con la Asociación de Carnavaleros Malagueños y la Asociación de Autores del Carnaval de Málaga, con los que finalmente se ha llegado a un acuerdo y ahora todos trabajan de la mano. "Cuando me propusieron en el nuevo patronato como pregonera yo por un momento dije que no. No me parecía el año. Las aguas no estaban para que encima la pregonera saliera desde dentro, pero todos me empujaron y me animaron a aceptar", explica Prieto. Pese a sus pensamientos iniciales, probablemente la elección de Prieto haya sido la menos polémica de la historia de la fiesta. Prácticamente todos los aficionados aplaudieron la decisión de la Fundación.

Paqui Prieto, al contrario que muchos, sabía que en 2023 habría carnaval con total seguridad. Eso sí, no ponía la mano en el fuego porque fuese un carnaval totalmente normal. "Todo lo de fuera estaba: los grupos de animación, los dioses, las drags, algunos niños... Pero donde estaba la duda era con los grupos de canto, una parte muy importante, pero solo una parte más. Habríamos tenido un carnaval diferente, ¿más pobre y triste? Seguro, porque al final la idea de esta fiesta es que todos los actores vayan de la mano del público", expresa con honestidad. Así, reconoce que le daba "mucha pena" que ambas partes estuvieran "enfrentadas". "Son muchos mis niños grandes que están en el concurso de adultos... y no dejaba de parecerme triste la situación que estábamos viviendo", añade.

Así, expresa que le alegra mucho el ambiente de trabajo que se respira en el nuevo patronato. "Aceptamos mutuamente las ideas que salen de unos o de otros, se escuchan propuestas, opinamos... Va todo sobre ruedas, la verdad. Creo que se van a conseguir muchas cosas con el tiempo", declara.

¿Y como lleva el pregón Paqui Prieto a menos de un mes?

Aunque queda muy poco y parezca una locura, he delegado mucho a nivel de infraestructuras del pregón en Nene, mi hijo, porque prefiero estar centrada en las preliminares de mis niños para que todo les salga bien y disfruten mucho. Ya nos pondremos a tope cuando pisen el teatro. Además, este año también he preparado con Alvarito, quien fuera pregonero el año pasado, un romancero que a la gente le va a encantar. Quería ser otra vez pregonero y le expliqué que no podía serlo, así que le propuse hacer el romancero, porque al final es parecido. Estamos los dos encantados y todos vais a flipar tanto como yo flipo con él.

