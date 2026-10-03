La factura de un día en la Comic-Con de Málaga: "Entre fotos, firmas y figuras se te van 300 o 400 euros"

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LO ESENCIAL Las claves La entrada de un día a la San Diego Comic-Con Málaga cuesta 80 euros más gastos, pero el desembolso aumenta con fotos, firmas y coleccionables. Aficionados entrevistados calculan gastos de 300 o 400 euros en una jornada, entre sesiones con artistas, figuras y productos exclusivos. Las fotos con invitados son una de las partidas más caras: la de Iñaki Godoy cuesta 65 euros y la de Elijah Wood alcanza los 125. La preventa de fotos se agota en unos 20 minutos, mientras quienes no reservan deben esperar largas colas y organizar horarios al detalle.

La entrada de un día a la San Diego Comic-Con Málaga cuesta 80 euros, más los gastos de gestión. Pero esa cantidad solo es el principio, ya que dentro esperan cientos de stands donde comprar figuras, láminas y coleccionables y piezas únicas.

Entre la foto con un invitado, la firma y ese objeto que "no puedes dejar escapar", la cuenta de un solo día se dispara fácilmente.

Prueba de ello es la larga cola para la sesión de fotos con Iñaki Godoy, a pleno sol. Muchos llevan allí dos horas. Nadie les ha dicho si la sesión ha empezado ni cuándo les tocará. "Hay un montón de retrasos", cuentan Lía, Sandra y María Paula, tres jóvenes llegadas de Cádiz y Valencia, que no consiguieron reservar su turno por internet y esperan a ver si hay suerte.

Su caso es uno más entre los miles de aficionados que estos días han pasado por la San Diego Comic-Con Málaga, y su gasto se parece al de otros muchos entrevistados, que alcanza, como mínimo, varios cientos de euros en un solo día. "Entre la foto y la firma se te pueden ir unos 300, y aparte compras más cosas", explican.

Han comprado una figura para que se la firmen. "Si ves algo que te gusta, ya estás perdido. Al final vienes con el bolsillo preparado", bromean.

Yasika y Silvia, de Galicia, calculan que han gastado "tranquilamente 300 euros". Su caso es curioso, ya que solo han venido a Málaga para un día de festival porque sus trabajos no le permitían estar más tiempo.

Lo hicieron en tren y el viaje no fue sencillo, con un retraso del AVE incluido, según cuentan.

Tras un día en la Comic Con de Málaga, les esperan unas siete horas de vuelta. "Ha merecido muchísimo la pena", aseguran. Suelen ir a una convención en A Coruña, pero dicen que "no es ni la mitad de grande" que la cita malagueña.

Algunos tiran de ahorros y deciden apostar por cuatro días de festival. Jesús y Sara, una pareja de León, visitan la Comic Con de jueves a domingo, y una de sus prioridades son las fotos con los artistas. "Intentamos que las fotos no pasen de 100 euros", cuentan.

La de Iñaki Godoy cuesta 65 y la consideran dentro de lo que pueden permitirse "de forma sana". "Las figuras las puedes comprar por internet, pero conocer al actor es algo más exclusivo", apuntan.

Por eso no gastan en otras cosas. "Lo hacemos con cabeza, nos organizamos y priorizamos", explican mientras hacen cola para conocer al protagonista de One Piece.

La preventa de las sesiones de fotos se agota en los primeros veinte minutos, y quien no la consigue depende de la suerte o de la paciencia en la cola.

Cada artista y cada actor tiene además sus propios horarios de fotos y firmas, lo que obliga a planificar el día casi al minuto.

Dos amigos, ambos de nombre Dani, tampoco dudan en invertir sus ahorros en una jornada intensiva en la Comic Con. "Venimos de Alicante y de Extremadura. Hemos comprado Funkos exclusivos, 30 euros cada uno, pero es que es una vez en la vida", cuentan.

Aseguran que ya llevan gastado unos 300 o 400 euros, y es su presupuesto máximo. "Me hubiera encantado tener una foto con Elijah Wood, pero ya se me va de bolsillo, no tengo 125 euros para eso", comenta uno de ellos.

Hay incluso quien ha decidido que este festival era la mejor excusa para visitar por primera vez Europa. Es el caso de Musta, que llega desde Buenos Aires "directo a la Comic Con". "No he visto nada aún de Málaga, eso lo haré los próximos días y luego voy a visitar Madrid e Italia", explica.

Entre sus gastos, contempla 180 euros en tres fotos, con los protagonistas de One Piece. "Para mí el euro es mucha diferencia. Una foto de 100 ya me parece un montón, las de 65 son más asequibles", detalla.