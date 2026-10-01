Una de las actividades en la Comic Con de Málaga. EFE/ Jorge Zapata

La Comic Con de Málaga 2026 se estrena con 25.000 m2 más: "Es más cómodo que el año pasado, las colas son rápidas"

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LO ESENCIAL Las claves La San Diego Cómic-Con Málaga 2026 arranca con 90.000 metros cuadrados, 25.000 más que el año pasado, para reducir colas y aglomeraciones. Los primeros asistentes destacan una entrada rápida, espacios más amplios y una organización más cómoda, aunque algunos echan en falta una programación más completa. La convención estrena el Exhibitor Hall Garden, una carpa climatizada de más de 8.000 metros cuadrados para expositores, tiendas y coleccionismo. El Artist Alley amplía a 90 puestos, Meet the Artist pasa de cuatro a veinte carpas para firmas y se incorpora un auditorio para unas 400 personas.

La San Diego Cómic-Con Málaga 2026 ha comenzado este jueves con el gran reto de evitar las colas y las aglomeraciones, que supusieron el mayor problema del año pasado. Con un espacio ampliado en 25.000 metros cuadrados más, la primera jornada de la convención ha dejado ver zonas amplias y pocas colas.

"Hemos entrado rápido y la verdad es que nos está gustando bastante", ha comentado a este periódico Lorena, que ha ido con una amiga desde Marbella para vivir este primer día de festival. "Es todo más cómodo que el año pasado, que fue muy estresante en algunos momentos, ahora las colas son rápidas", ha apuntado.

Jesús y Sonia, una pareja de Córdoba, también ha vuelto a repetir este segundo año en la convención. "Nos está gustando más en general, pero es cierto que la programación es menos completa", han comentado.

Carlos (41) ha venido con su familia. En declaraciones a Europa Press, ha señalado que "no hay tanta gente" como esperaban, teniendo en cuenta lo que leyeron en las noticias el año pasado. "Leímos las noticias y nos dio miedito", han confesado.

En base a lo que han podido ver en las primeras horas del evento, que sobre todo han sido los 'stands', les ha parecido "bastante bien" y que están "bastante organizados". "Te dan regalos y pegatinas", han añadido.

Emma (24) ha venido de Bélgica, aunque antes vivía en Málaga. En declaraciones a Europa Press, ha explicado que la entrada en este primer día "ha estado bien".

A su juicio, la gente que vino el año pasado ha acudido en esta edición con "expectativas ya negativas".

"En general, sobre todo el público que vino el año pasado, como tiene una expectativa tan negativa lo que puede pasar, pues ya se piensan lo peor", ha indicado.

"Está muy bien hecho, la gente es muy maja, acabamos de estar unos 20 minutos charlando con ellos y ayudan mucho, porque encima es muy accesible para todos", ha destacado.

La principal respuesta a los problemas de 2025 es el espacio. La edición de este año crece considerablemente en superficie hasta los 90.000 metros cuadrados, con el objetivo de reducir las esperas para acceder a las actividades.

Entre las novedades destaca una gran carpa cubierta y climatizada en los exteriores del FYCMA, que alberga el Exhibitor Hall Garden.

Este espacio, de más de 8.000 metros cuadrados, se dedica a expositores, tiendas especializadas y coleccionismo, y se suma al Exhibitor Hall del interior.

En ambos se concentran las zonas Sit&Play, donde los aficionados a los juegos de mesa pueden probar novedades antes de su salida oficial al mercado.

También hay cambios para autores y creadores. El Artist Alley pasa a tener 90 puestos, y la zona Meet the Artist multiplica su espacio, pasando de las cuatro carpas de 2025 se salta a veinte, pensadas para las sesiones de firmas.

Además, se ha construido un nuevo auditorio con capacidad para unas 400 personas, destinado a entrevistas, encuentros y actividades de formato más íntimo que complementan el gran escenario principal, el Hall M.