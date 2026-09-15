El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga publica un Libro Oficial para celebrar sus 15 años de historia

Mar González, Mariana Pineda, João, Filomena y Kika Magalhães, Carlos García, Esperanza Barrios y Elvira Carrer en la presentación del Libro Oficial del MAM. Museo del Automóvil y la Moda de Málaga.

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Las claves Generado con IA El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga celebra su 15 aniversario con la publicación de un Libro Oficial que recoge y documenta su colección. El libro, presentado en los cines Albéniz, destaca la identidad del museo a través de una visión artística y emocional, y está dedicado a su fundador João Magalhães. Durante el evento también se presentó el documental 'MAM, 15 años de historias', que repasa la trayectoria del museo mediante testimonios de protagonistas y colaboradores. Ambos proyectos forman parte del programa conmemorativo de los 15 años del museo, poniendo en valor la historia y las experiencias humanas vinculadas al MAM.

El Libro Oficial del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga ya está disponible y reúne, desde una perspectiva artística y documental, la colección del museo y propone una aproximación a su identidad a través del automóvil y la moda.

La obra se ha dado a conocer este martes en los cines Albéniz, en una jornada que se ha completado con la presentación del documental ‘MAM, 15 años de historias’, que recupera la trayectoria del museo a través de las voces y experiencias de algunas de las personas que han formado parte de ella.

Así, según han informado en un comunicado, el acto contó con la presencia de Carlos García, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga; Esperanza Barrios, directora de la Delegación de Desarrollo Económico Sostenible de la Diputación Provincial de Málaga; y Mariana Pineda, concejala del Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, además de las codirectoras del museo, Mar González y Elvira Carrera, y miembros de la familia Magalhães.

El libro da a conocer la identidad del MAM

La primera parte del acto ha estado dedicada al Libro Oficial del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, una publicación que ha sido concebida no sólo desde una perspectiva informativa, sino también artística, con criterios estéticos vinculados a la identidad del museo.

La publicación recoge todas las piezas que conforman la colección del MAM, poniendo especial énfasis en algunas de ellas y planteando al lector una experiencia próxima a la que se encuentra el visitante durante su recorrido por las salas: un acercamiento a la historia de la humanidad a través del automóvil y la moda.

Cabe señalar que es fruto de un proceso de selección, documentación y edición desarrollado con especial atención tanto al contenido como a la forma.

El proyecto editorial ha estado liderado por Ricky Dávila, director de Artefacto, en colaboración con la Dirección del MAM, buscando equilibrar el tratamiento artístico, el rigor de los contenidos y la identidad del museo.

El libro incorpora además una dimensión emocional vinculada al origen del proyecto, ya que está dedicado expresamente a João Magalhães, fundador del museo, en reconocimiento a su visión y a su compromiso con la cultura.

Durante la presentación, Mariana Pineda, Mar González y Elvira Carrera han mantenido una conversación sobre el proceso de creación de la publicación y sobre el significado de contar con un libro oficial que permita acercar al público la colección y la propuesta cultural del museo.

El documental 'MAM, 15 años de historias'

Tras la presentación del libro, la jornada cambiaba de perspectiva para centrarse en la historia del MAM y en las personas que han formado parte de ella.

La familia Magalhães, representada por Kika y João Magalhães, ha participado en una conversación en la que se han abordado los orígenes del proyecto, la colección, su llegada a Málaga y algunos de los momentos más significativos de estos quince años de trayectoria.

Esta conversación ha servido como introducción al documental ‘MAM, 15 años de historias’, una producción que reconstruye la historia del museo a través de los testimonios de sus protagonistas. El audiovisual, que estará disponible a partir de mañana en el canal oficial del MAM en YouTube, cuenta con la participación de la familia Magalhães, el equipo fundador y el equipo actual del museo, así como de representantes institucionales, actores culturales y profesionales de los medios de comunicación que guardan relación con la colección y el espacio museístico.

El documental plantea así un relato coral y humano sobre la evolución del MAM, poniendo el foco en las personas y en las experiencias que han acompañado al proyecto desde sus comienzos.

La presentación de ambos proyectos se integra en el programa conmemorativo de los 15 años del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, sirviendo como cierre a un periodo de celebración de 15 años de la colección del MAM en los edificios de Tabacalera.