Fundación Unicaja trae a Málaga cinco siglos de música a través del arte con conciertos y conferencias

Las claves

Las claves Generado con IA El Centro Fundación Unicaja Málaga organiza conciertos y conferencias sobre la relación entre música y arte, acompañando la exposición 'Y sonó la música. Iconografía musical en el arte'. El programa incluye actuaciones de la Orquesta Solitas, Sax Nova y alumnos del Conservatorio Superior de Música de Málaga, además de homenajes a Manuel de Falla y Eduardo Ocón. Las conferencias abordan temas como la música en la pintura, en la Catedral de Málaga, el cubismo, las celebraciones borbónicas y el cine, con participación de expertos universitarios. La exposición reúne más de cien piezas y puede visitarse hasta el 2 de noviembre en el Centro Fundación Unicaja Málaga.

La música será la protagonista durante los próximos meses en el Centro Fundación Unicaja Málaga, que ha preparado un amplio programa de actividades complementarias a la exposición ‘Y sonó la música. Iconografía musical en el arte’. La propuesta reunirá conciertos y conferencias que permitirán acercarse a la relación entre la creación musical y artística a través de diferentes épocas.

La programación arrancará el viernes 11 de septiembre, a las 19.30 horas, con ‘El retablo de Maese Pedro’, de Manuel de Falla, interpretado por la Orquesta Solitas junto a la Compañía de Títeres de Miguel Pino. La cita coincide con las conmemoraciones por el 150 aniversario del nacimiento y el 80 aniversario del fallecimiento del compositor. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

El ciclo musical continuará el 18 de septiembre con ‘Sephardica. Mar de Músicas’, una propuesta dedicada al legado musical sefardí, y el 23 de septiembre con ‘Ars Combinatoria. Música en época de los Austrias’, que recuperará la música del Renacimiento y el primer Barroco español con motivo del IV Centenario de la publicación de la Facultad Orgánica de Francisco Correa de Arauxo.

Ya en octubre, el programa ofrecerá el día 1 el concierto ‘Pour trois violons’, con obras italianas y francesas del siglo XVII para tres violines y continuo, y el día 8 la actuación de Sax Nova, ensemble de saxofones dirigido por Elisa Urrestarazu.

La música malagueña tendrá también protagonismo. El 14 de octubre, el alumnado del Conservatorio Superior de Música de Málaga ofrecerá un monográfico dedicado a Eduardo Ocón, coincidiendo con el 125 aniversario de su fallecimiento.

El 22 de octubre, Javier García Moreno ofrecerá un recital de guitarra clásica española. El programa se cerrará con la interpretación de ‘Officium defunctorum’, de Tomás Luis de Victoria, a cargo de la Capilla de Música ‘Maestro Iribarren’ en la Catedral de Málaga, prevista para el 30 de octubre.

Junto a los conciertos, Fundación Unicaja ha organizado un ciclo de conferencias que profundizará en la relación entre la música y las artes visuales.

La primera será el 24 de septiembre, cuando la profesora de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid Ruth Piquer analice la representación de la música y la danza en los museos de pintura.

El 1 de octubre, Antonio Tomás del Pino Romero, organista y director del Coro de la Catedral de Málaga, abordará los repertorios musicales y los órganos de la Catedral durante el siglo XVIII.

La relación entre Picasso, el Cubismo y la música centrará la conferencia de Eugenio Carmona Mato, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, el 6 de octubre.

Una semana después, el 13 de octubre, María José de la Torre Molina, catedrática de Historia de la Música de la UMA, analizará la iconografía musical en las proclamaciones y funerales de los Borbones españoles entre 1700 y 1843.

El cine también tendrá su espacio el 23 de octubre, con Carlos Alfonso Cuéllar Alejandro, profesor de Historia del Arte de la Universitat de València, que estudiará la representación cinematográfica de los instrumentos a partir de Todas las mañanas del mundo.

El ciclo concluirá el 27 de octubre con Juan Antonio Sánchez López, catedrático de Historia del Arte de la UMA, y su conferencia sobre la música en las visiones y apoteosis barrocas.

Todas las actividades serán gratuitas hasta completar aforo, salvo que la organización establezca condiciones específicas. El programa se desarrollará en el Centro Fundación Unicaja Málaga, excepto el concierto de la Catedral.

La programación acompaña a ‘Y sonó la música. Iconografía musical en el arte’, que reúne más de un centenar de piezas y las pone en diálogo con instrumentos musicales históricos. La exposición incluye obras de artistas como Picasso, Murillo, José de Ribera, Alonso Cano, Juan de Roelas, Juan de Valdés Leal, Ramón Bayeu, Enrique Simonet, Julio Romero de Torres, Joaquín Peinado, José Moreno Villa y Rafael Alberti.

La muestra puede visitarse hasta el 2 de noviembre en el Centro Fundación Unicaja Málaga, en la Plaza del Obispo, 6, de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas.