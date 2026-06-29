'El Brujo' trae a Málaga el espectáculo más arriesgado de sus más de 50 años de carrera

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Las claves Generado con IA Rafael Álvarez 'El Brujo' estrena en Málaga su obra más arriesgada, 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús', tras más de 50 años de carrera. El espectáculo se presenta del 10 al 12 de julio en el Teatro del Soho CaixaBank, con un monólogo humorístico sobre los Evangelios desde la perspectiva de la filosofía oriental y el yoga. La obra combina ciencia del alma, ritmo, humor y la complicidad de la risa del público, acompañado por el músico Javier Alejano. El Brujo ha sido distinguido con premios como la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y la Medalla de Andalucía, entre otros.

Uno de los grandes del teatro español, Rafael Álvarez El Brujo, vuelve a Málaga y lo hace estrenando su obra La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús en el Teatro del Soho Caixabank,

El espectáculo será del 10 al 12 de julio y el actor ofrece un monólogo de humor que aborda la exposición de los Evangelios, sobre todo el evangelio de San Juan, los fragmentos más llamativos, especiales y simbólicos desde la perspectiva de la filosofía oriental y de la ciencia del yoga de la India acompañado por el músico Javier Alejano.

“La puesta en escena combina la ciencia del alma con la rítmica, el humor, el sentido de la fiesta y el dinamismo de los espectáculos que yo siempre hago y que necesitan la complicidad permanente de la risa del público. Además, estamos encantados de estrenar en el Teatro del Soho CaixaBank y disfrutar de la simpatía del espectador malagueño”, ha dicho El Brujo.

Para este artista no es un espectáculo más. Ha afirmado que es el más arriesgado de toda su carrera en el teatro, algo que es llamativo teniendo en cuenta que lleva más de 50 años sobre el escenario.

El Brujo ha recibido a lo largo de su carrera, aparte del cariño del público, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2002, la Medalla de Andalucía en 2012 o el Premio Corral de Comedias 2024 del Festival de Almagro, entre otras distinciones.

Las entradas están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.