El arte abstracto de posguerra protagoniza 'El gesto y la materia', la nueva muestra del Centre Pompidou Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Centre Pompidou Málaga presenta la exposición temporal 'El gesto y la materia', dedicada a la abstracción de posguerra entre 1945 y 1965. La muestra recorre la evolución del expresionismo abstracto en Europa, Estados Unidos y Asia, destacando el diálogo artístico entre estos continentes. Incluye obras de artistas como Jean Fautrier, Jackson Pollock, Joan Mitchell, Pierre Soulages y Kazuo Shiraga, mostrando diferentes enfoques de la abstracción gestual y matérica. La exposición reúne trabajos de una treintena de artistas internacionales y podrá visitarse hasta el 7 de septiembre en el Centre Pompidou Málaga.

El Centre Pompidou Málaga abre una nueva mirada sobre la abstracción de posguerra con la exposición temporal 'El gesto y la materia'. Abstracciones internacionales (1945-1965), una muestra que recorre la evolución del expresionismo abstracto en Europa, Estados Unidos y Asia durante dos décadas clave del siglo XX. La exposición, comisariada por Christian Briend y Anne Foucault, podrá visitarse hasta el próximo 7 de septiembre.

La muestra sitúa al visitante en el contexto artístico surgido tras la Segunda Guerra Mundial, cuando numerosos creadores rompieron con los lenguajes tradicionales para explorar una pintura basada en la materia, el gesto y la experimentación. París recuperó entonces parte de su protagonismo cultural, aunque compartiendo escena con Nueva York, convertida ya en nuevo epicentro artístico internacional.

Uno de los ejes del recorrido aborda el denominado “arte otro”, término acuñado por el crítico Michel Tapié para agrupar a artistas alejados tanto de la figuración como de la abstracción geométrica. En este apartado destacan nombres como Jean Fautrier, Wols o Georges Mathieu, pioneros de una pintura espontánea y gestual marcada por manchas, empastes y goteos de color.

El diálogo entre Europa y Estados Unidos ocupa también un espacio central. La exposición recuerda el impacto que tuvo en París la irrupción del Action Painting encabezado por Jackson Pollock, cuya técnica del dripping influyó en numerosos artistas europeos. Junto a él aparecen figuras esenciales del expresionismo abstracto como Joan Mitchell o Sam Francis, conocidos por transformar el acto de pintar en una experiencia física y performativa.

Entre las secciones más destacadas sobresale El negro es un color, dedicada a artistas que exploraron la fuerza expresiva de los tonos oscuros. Obras de Pierre Soulages, André Marfaing o Antonio Saura muestran cómo el contraste entre negro y blanco podía transmitir dramatismo, solemnidad e incluso referencias a la tradición barroca española.

La exposición reserva además un apartado al diálogo artístico entre Oriente y Occidente. París ejerció durante los años cincuenta una fuerte atracción sobre creadores japoneses vinculados al movimiento Gutai, como Kazuo Shiraga. En paralelo, artistas como Zao Wou-Ki integraron en la abstracción occidental elementos procedentes de la caligrafía y la tradición pictórica oriental.

El recorrido concluye con la expansión internacional de la abstracción gestual durante los años cincuenta y su progresivo desgaste a mediados de los sesenta, coincidiendo con la irrupción del Pop Art y nuevas corrientes artísticas.

La muestra se cierra con obras de Michel Parmentier, considerado uno de los artistas que marcaron la transición hacia una abstracción más radical y minimalista.

La exposición reúne trabajos de una treintena de artistas internacionales, entre ellos Manolo Millares, Hans Hartung, Mark Tobey, Simon Hantaï o Tadeusz Kantor.

La presentación oficial ha contado este miércoles con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura, Mariana Pineda; el director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Picasso y otros equipamientos culturales, Luis Lafuente; la directora general adjunta del Centre Pompidou, Charlotte Bruyerre; la cocomisaria Anne Foucault; además de representantes de Fundación ”la Caixa” y CaixaBank.