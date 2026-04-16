Basilio Sánchez, el médico poeta que recita por primera vez en el Hospital Costa del Sol: "Es una forma de acompañamiento"

Las claves

Las claves Generado con IA Basilio Sánchez, médico y poeta, recitó por primera vez poesía a pacientes en el Hospital Costa del Sol como parte del festival Marpoética. Durante la actividad, recorrió distintas áreas del hospital leyendo poemas y conversando con pacientes y sanitarios, acompañado por el profesor y poeta Agustín Pérez Leal. Sánchez destaca el poder de la poesía como forma de acompañamiento y su papel en humanizar la experiencia hospitalaria. El médico considera que la poesía y la medicina siempre han dialogado en su vida, ayudándole a acercarse a pacientes con mayor humanidad.

Basilio Sánchez ha ejercido como médico durante 42 años. Este miércoles se ha estrenado en una actividad que nunca antes había probado en un hospital: recitar poesía a los pacientes. Además de ser facultativo, su faceta como escritor lo ha llevado a cosechar premios internacionales de poesía y una amplia lista de obras publicadas. El festival Marpoética y el Hospital Costa del Sol de Marbella se han convertido en el escenario de una experiencia nueva para él.

Durante toda una mañana, ha recorrido distintos espacios del Hospital Costa del Sol —como la sala de hemodiálisis o áreas de espera— para leer poemas, conversar con pacientes y sanitarios y abrir un espacio de escucha en medio de la rutina hospitalaria, junto al también profesor y poeta Agustín Pérez Leal.

"Nunca se me ocurrió leer poesía en el hospital", reconoce a este periódico el poeta, que fue jefe de servicio de la UCI del Hospital Universitario de Cáceres durante quince años. "Todos los poetas saben el poder terapéutico, entre comillas, que tiene la poesía, no solo para quien la escribe, sino también para quien la lee. Es una forma de acompañamiento que, de alguna manera, nos hace mejores", añade.

Para Sánchez, regresar a un hospital en calidad de poeta ha supuesto una experiencia distinta, aunque profundamente conectada con su vida. Durante años, medicina y escritura han convivido en paralelo. “Mientras he ejercido como médico, nunca he paseado como poeta dentro del hospital. He sido intensivista, me he dedicado a mi trabajo, incluso me tocó coordinar la pandemia en la UCI, que fue el momento más crítico de toda mi vida profesional”, apunta.

Sin embargo, ambas facetas han dialogado constantemente. “La poesía me ha ayudado a ser mejor médico, a acercarme con más humanidad a los pacientes y a sus familias. Y, al mismo tiempo, el sufrimiento y la compasión que he vivido como médico también están presentes en mi poesía”, añade el médico.

Sin embargo, rechaza la idea de que la escritura haya sido una vía de escape frente a la dureza del trabajo sanitario. “Es un cliché pensar que la poesía es un bálsamo después de la guerra. Yo no escribo como compensación. La poesía forma parte de mi forma de ser, igual que la medicina”.

El profesor y poeta Agustín Pérez Leal también ha participado en la actividad.

De hecho, aseguraba haber escrito en numerosas ocasiones durante sus guardias hospitalarias, en momentos de calma. “He ordenado libros y revisado manuscritos dentro de la UCI. No he buscado la poesía como refugio, sino como una extensión natural de mi vida”.

Esa concepción de la escritura como experiencia vital se refleja también en su manera de entender la poesía. “Para mí, lo que uno escribe es lo que uno es. La poesía es probablemente la forma literaria más veraz, porque recoge la experiencia personal en toda su amplitud: el trabajo, la familia, los afectos, la memoria”.

En un contexto social que percibe como convulso, Sánchez reivindica además la función ética de la poesía. “Aunque el mundo viva un retroceso ético o situaciones caóticas, la afirmación de la vida y la apuesta por la belleza y la bondad siguen siendo necesarias. Eso es lo que hace la poesía: ofrecer otra forma de mirar”.

En este sentido, considera que festivales como Marpoética cumplen un papel fundamental al acercar la poesía a nuevos públicos. “La poesía siempre ha estado en la retaguardia, en pequeños grupos, lejos de las masas. Pero cuando alguien se acerca a una lectura, muchas veces sale sorprendido. Encuentra algo que no sabía que necesitaba”.

Quizá por eso, llevar la poesía a un hospital adquiere una dimensión especial. “La poesía se sienta a nuestro lado, nos coge la mano y nos acompaña”, afirma Sánchez. Y en un lugar donde la fragilidad forma parte del día a día, ese gesto cobra un significado especialmente profundo.