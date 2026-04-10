Antonio Banderas, Lucía Lacarra y Thierry Malandain alzan el telón del nuevo festival de danza TIP TOE

Las claves nuevo Generado con IA Nace en Málaga el Soho International Dance Festival TIP TOE, impulsado por Lucía Lacarra, Antonio Banderas y Thierry Malandain. El festival busca dotar a Málaga de una identidad propia en la danza, alejándose de modelos preestablecidos de otros certámenes. El evento inaugural será una barra de danza al aire libre en Muelle Uno, con la participación prevista de 500 bailarines de todas las edades. Thierry Malandain presentará el espectáculo 'Les Saisons' los días 11 y 12 de abril, inspirado en las cuatro estaciones de Vivaldi y Guido.

Bajo la batuta de la prestigiosa bailarina Lucía Lacarra está a punto de nacer un hito cultural en Málaga con la presentación de la primera edición del Soho International Dance Festival TIP TOE, un proyecto que, además, cuenta con el impulso de Antonio Banderas y la participación de Thierry Malandain, director de la compañía francesa Malandain Ballet Biarritz.

Los protagonistas han desgranado este viernes la hoja de ruta de un festival que busca dotar a Málaga de una identidad propia y original para alejarse de modelos preestablecidos de otros certámenes.

Para ello, la gran apuesta es una barra de danza al aire libre en el Muelle Uno para este domingo, a la que se prevé que asistan 500 bailarines de todas las edades: desde niños hasta profesionales.

Antonio Banderas, presidente del Teatro del Soho CaixaBank, ha explicado que la inclusión de la danza responde a una visión integral de su proyecto escénico, fundamentado en tres palabras: teatro, música y danza.

“Este festival es un compromiso muy serio que se gestó tras un encuentro con Lacarra en unos premios en Valladolid”, ha expresado, y ha aprovechado para recordar que el teatro es el eje central de su vida y “un refugio para la verdad” por mucho que avancen las nuevas tecnologías.

Por su parte, Lucía Lacarra ha compartido su ilusión al frente del proyecto y lo ha calificado como un “regalo de la vida” que le permite aportar su conocimiento a Málaga tras varios premios de danza a sus espaldas. “TIP TOE no se encasilla en ningún estilo porque todo es danza; es algo que no se entiende, se siente y se vive. Lo que yo transmito es muy fácil de entender”.

Además, ha querido resaltar encuentros como el de este domingo porque es lo que a ella le hubiera gustado disfrutar cuando se iniciaba en la danza: “Los encuentros con directores y coreógrafos servirán para que los jóvenes puedan preguntar y hablar con ellos, compartir experiencias”.

Desde Francia, Thierry Malandain sumará su esfuerzo como director de la compañía Malandain Ballet Biarritz. El coreógrafo presentará el espectáculo Les Saisons (“Las estaciones”) los días 11 y 12 de abril. “Es un honor abrir el festival; mi aportación será presentar un ballet que representa las cuatro estaciones de Vivaldi con una versión paralela de Giovanni Antonio Guido”.

Por último, Antonio Banderas ha clausurado la presentación desvelando el simbolismo detrás del título. TIP TOE hace referencia al arte de caminar de puntillas, una alusión al esfuerzo y la disciplina de la danza.