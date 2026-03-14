El exinspector Kraken vuelve a la gran pantalla en el Festival de Málaga: "Queríamos emoción, no solo persecuciones”

Las claves nuevo Generado con IA El exinspector Unai López de Ayala, alias Kraken, regresa al cine con la adaptación de 'Kraken: El libro negro de las horas', estrenada en el 29 Festival de Málaga y que llegará a los cines el 24 de abril. La película, dirigida por Manuel Sanabria y Joaquín Llamas, apuesta por una narrativa que combina investigación policial, emoción y profundidad en los personajes. Alejo Sauras interpreta al protagonista, aportando un enfoque renovado al personaje respecto a anteriores adaptaciones, y el equipo ha trabajado en estrecha colaboración con la autora para ser fieles al espíritu de la saga. El reparto incluye a Maggie Civantos, Natalia Rodríguez y Aitziber Luma, quienes destacan la complejidad y el reto interpretativo de sus personajes en una historia llena de intriga y saltos temporales.

El exinspector y perfilador criminal Unai López de Ayala, alias Kraken, vuelve a la gran pantalla. La obra de Eva García Sáenz de Urturi, Kraken: El libro negro de las horas, regresa al cine en un largometraje donde el protagonista recibe una llamada extraña que cambiará lo que cree saber de su pasado familiar.

La adaptación de este superventas que forma parte de un universo de novelas policiacas que ya han leído más de 4 millones de personas en todo el mundo, se ha estrenado en el 29 Festival de Málaga y llegará a los cines el próximo 24 de abril.

La película, protagonizada por Alejo Sauras y Maggie Civantosy en la que también forman parte del reparto Natalia Rodríguez, Natalia Millán, Aitziber Luma y Martín Urrutia, adapta una de las novelas más populares de la saga del inspector Unai López de Ayala y propone un thriller que mezcla investigación, emoción y una historia que conecta pasado y presente.

De esta manera, el largometraje, dirigido por Manuel Sanabria y Joaquín Llamas, ha logrado hacer justicia a una novela compleja, sin perder su esencia. En este sentido, los directores explican a EL ESPAÑOL de Málaga que se pararon a estudiar cómo adaptar la obra a una película.

"Cuando haces una adaptación de una novela tienes que saber dónde pones el foco porque lo que en un libro puede ocupar un capítulo entero, en el audiovisual a veces se resuelve con una mirada", explican. Así, ese ejercicio de síntesis ha terminado en una película dinámica de poco más de dos horas.

Los directores Manuel Sanabria y Joaquín Llamas. Paula Tejada

Más allá de la intriga policial, el equipo tenía claro que el corazón de las novelas de Eva García Sáenz de Urturi está en sus personajes porque "tienen alma". Ese fue uno de los puntos clave durante el proceso de guion en el que trabajaron Rocío Martínez y Juan Carlos Cueto.

En este punto, Sanabria y Llamas remarcan que les insistieron en que "no queríamos solo persecuciones e investigaciones, sino emoción y profundidad en los personajes”. Además, tampoco querían que los saltos en el tiempo "se vieran como algo lejano" sino que convivieran y reforzara la intriga.

Otro de los objetivos era que el personaje de Kraken tuviera un enfoque diferente al de la adaptación de 2019 de El silencio de la ciudad blanca de 2019. Aquí entró en la partida Alejo Sauras que en esta adaptación se ha encargado de darle vida al exinspector.

Alejo asegura a este periódico que dar vida a este personaje que ya interpretó Javier Rey "no ha sido un problema". Además, explica que "no es la primera vez que hago un personaje que ya ha interpretado otro actor antes. Esto forma parte de nuestro trabajo en general".

Eso sí, espera que los Krakenianos reciban bien el largometraje al que han intentado ser "fieles a lo que marca la autora, hablando con ella y siguiendo sus directrices".

Aitziber Luma es Ítaca y sostiene que en cuanto leyó la premisa del personaje, la atrajo. "Son cosas que, en mi vida, no he vivido y pensé que iba a poder encarnar algo que todavía como Aitziber no he vivido", añade.

En la película, el personaje de Luma crece y, a la hora de preparar su interpretación, hace hincapié en que la ayudó "mucho a trabajar elementos concretos como, por ejemplo, la voz y dónde la colocaba, el cuerpo, los hombros... Eran recursos que me permitían ubicarme y saber en qué fase estaba".

Por su parte, Natalia Rodríguez es Mencía y desde que leyó por primera vez quién era esta mujer, supo que quería interpretarla. "Me parecía un reto a nivel físico e interpretativo muy diferente a lo que suelo ver".

Además, añade que "es un guion que te atrapa desde el minuto uno, complejo, que requiere mucho análisis y saber muy bien dónde estás en cada momento. Pedía mucho trabajo y esfuerzo, y eso me llama mucho la atención".