Moda, diseño e industria creativa se dan cita en la quinta edición del MAM Fashion Forum en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El 5º MAM Fashion Forum se celebrará el 24 de abril de 2026 en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. El evento reunirá a diseñadores, comunicadores y empresarios para debatir sobre tendencias y retos del sector de la moda, el diseño y la industria creativa. La edición de 2026 ampliará su alcance con actividades culturales y profesionales durante varias semanas, incluyendo el Mes de la Moda. El cartel de la nueva edición presenta el color turquesa como identidad visual para 2026 y refuerza la presencia del evento en la ciudad.

Málaga volverá a convertirse en punto de encuentro para profesionales de la industria de la moda con la celebración del 5 MAM Fashion Forum, que tendrá lugar el próximo 24 de abril de 2026 en el Museo del Automóvil y la Moda.

El encuentro alcanza su quinta edición consolidado como uno de los espacios de diálogo sobre moda, diseño e industria creativa en el sur de España. En cada convocatoria reúne a diseñadores, comunicadores, empresarios y especialistas del sector para reflexionar sobre los retos y las tendencias de una industria en constante transformación.

La próxima edición llegará además con importantes novedades. La organización ha anunciado que el evento ampliará su alcance más allá de la jornada principal, con una serie de acciones culturales, profesionales y de comunicación que se desarrollarán en la ciudad durante varias semanas.

Tras la acogida de la pasada edición, el foro impulsará de nuevo el Mes de la Moda, una programación previa que convertirá abril en un periodo especialmente dedicado a este sector en la capital malagueña.

Durante esas semanas se celebrarán ponencias, encuentros profesionales y distintas actividades con figuras destacadas de la moda, además de acciones de comunicación y marketing en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es acercar la moda al público y reforzar la presencia del evento en el espacio urbano.

Coincidiendo con el anuncio de la fecha, el foro ha presentado también una primera pieza gráfica que funciona como adelanto de la nueva edición. El cartel incorpora el color turquesa como identidad visual de 2026, una tonalidad que marcará la comunicación del evento durante los próximos meses.

Se trata, no obstante, de una imagen conceptual a modo de teaser, ya que el cartel oficial del 5 MAM Fashion Forum se dará a conocer más adelante junto con nuevos contenidos y detalles del programa.

El MAM Fashion Forum nació con la intención de reunir periódicamente a personalidades relevantes del mundo de la moda para analizar los temas más actuales del sector y favorecer nuevas conexiones profesionales. Con el paso de los años, el encuentro se ha consolidado como una plataforma de diálogo entre creatividad, empresa y cultura.

En las próximas semanas la organización dará a conocer los nombres de los participantes, el programa completo y las diferentes actividades que formarán parte de esta quinta edición, que aspira a convertirse en una de las "más ambiciosas" hasta la fecha.