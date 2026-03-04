El grafiti entra al museo: Imon Boy dibuja la Málaga más cotidiana en el Pompidou con motivo del MaF 2026

Las claves nuevo Generado con IA Imon Boy interviene la escalera principal del Centre Pompidou Málaga con su mural 'El intérprete', una obra de arte urbano que podrá visitarse hasta marzo de 2027. El mural refleja la Málaga más cotidiana, mostrando escenas urbanas, paisajes, gastronomía y la identidad local, alejándose de clichés turísticos. La propuesta invita a los visitantes a sentirse parte de la obra, integrando elementos autobiográficos y referencias a la cultura pop. La intervención de Imon Boy continúa la tradición del MaF, sumándose a anteriores propuestas de artistas como José Medina Galeote, José Luis Puche, y Charo Carrera.

El arte urbano vuelve a colarse en el Centre Pompidou Málaga con motivo del MaF 2026. El grafitero malagueño Imon Boy firma este año la intervención de la escalera de acceso a la Colección Principal con El intérprete, una propuesta que podrá visitarse hasta marzo de 2027 y que transforma este espacio de tránsito en un gran lienzo cargado de identidad local.

La inauguración ha contado con la presencia de Carlos Ferrer, en representación del artista; el director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales, Luis Lafuente; y el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar.

Fiel a su universo creativo, Imon Boy plantea en El intérprete una obra profundamente autorreferencial. Su imaginario personal —construido a partir de vivencias, escenas íntimas y paisajes habituales— se convierte en espejo donde el visitante puede reconocerse.

La intención, explica el propio planteamiento artístico, es que quien suba o baje por la escalera no solo contemple la intervención, sino que se sienta parte de ella.

La Málaga que emerge en el mural no es la postal perfecta ni el cliché turístico. Es la ciudad vivida desde dentro: la de quienes la caminan a diario, la trabajan y la habitan.

Su gastronomía popular, la fisonomía de los barrios, el carácter de su gente, la presencia constante del Mediterráneo, la luz, las playas y los paisajes urbanos conforman una narrativa visual que reivindica la identidad cotidiana frente al estereotipo.

Imon Boy lleva años desarrollando una carrera que alterna el grafiti en el espacio público con proyectos de estudio. Su obra integra elementos que han marcado su biografía: el propio grafiti, los videojuegos, internet, el cine, la música o los viajes.

Esa fusión de referencias pop y la constante exploración del dibujo y de nuevos soportes se han convertido en el sello distintivo de una producción que ha pasado por exposiciones individuales y colectivas.

La intervención de Imon Boy se suma a una tradición ya consolidada dentro del MaF. Desde 2016, distintos creadores han dejado su huella en este mismo espacio del Centre Pompidou Málaga.

El primero fue José Medina Galeote con Notre avenir est dans l'air (Nuestro futuro está en el aire), inspirado en un bodegón de 1912 de Pablo Picasso. Le siguieron José Luis Puche con Papá, una obra vinculada a la teoría del “no lugar” de Marc Augé; Mimi Ripoll y su propuesta Melodías rítmicas, conectada con el constructivismo; y Darko con 2º Movimiento, un mural de gran formato concebido para dialogar entre ambas paredes de la escalera.

En 2020, Charo Carrera presentó Si yo, si tú, una invitación a la reflexión colectiva sobre el cambio social. Más recientemente, Guillermo Mora intervino el espacio con Sí pero no para el MaF 2023, mientras que Javier de Juan propuso Hay un tiempo grande y hay un tiempo pequeño.

En la edición de 2025, Marcos Reina y el artista floral Óscar Ros apostaron por una intervención de carácter orgánico que dialogaba desde distintos puntos del museo.